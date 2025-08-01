Kartal'da Film Platosunda Korkutan Yangın

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İstanbul Kartal’da bir film platosunda çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Alevler itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi Sanatkarlar Caddesi üzerinde yer alan bir film çekim alanında başladı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangını fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin platoda hızla yayılması üzerine ekipler müdahaleyi kısa sürede yoğunlaştırdı. Yangın, kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangın sırasında plato içerisindeki bazı yapay dekor ve yapılar tamamen yandı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA