Çerkezköy'de İşçi Servisi Direğe Çarptı, 16 İşçi Yaralandı

Tekirdağ Çerkezköy’de işçileri taşıyan servis aracı beton direğe çarptı. Kazada araçta bulunan 16 işçi yaralandı.

Son Güncelleme:
Çerkezköy'de İşçi Servisi Direğe Çarptı, 16 İşçi Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekirdağ Çerkezköy’de işçileri taşıyan bir servis aracının beton direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Uğraş Stadyumu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçileri taşıyan servis aracının freni iddiaya göre boşaldı. Hızlanan araç, önündeki araca çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarptı.
Kazada araçta bulunan 16 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
İşte Erkeklerin Hayalini Kurduğu Ancak Evlilikten Kaçındığı 3 Burç Kadını İşte Erkeklerin Hayalini Kurduğu Ancak Evlilikten Kaçındığı 3 Burç Kadını
Fındık Bahçesinde 'Zehir' Üretti, Yakayı Ele Verdi Fındık Bahçesinde 'Zehir' Üretti, Yakayı Ele Verdi
Çok Sağlıklı Olarak Biliniyordu: Meğer Ani Kalp Krizlerinin Tetikleyicisiymiş Çok Sağlıklı Olarak Biliniyordu: Meğer Ani Kalp Krizlerinin Tetikleyicisiymiş
Ormanlık Alandan 200 Torba Çöp Çıktı Ormanlık Alandan 200 Torba Çöp Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'den Rodrygo Bombası! Fenerbahçe'den Rodrygo Bombası!
THY'den Yasak Kararı: O Bagajlar Artık Uçağa Alınmayacak THY'den Yasak Kararı: O Bagajlar Artık Uçağa Alınmayacak
Denizli'de Dehşet! Polis, Eşi ve İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti Polis, Eşi ve İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti
Akaryakıta Dev Zam Kapıda: Benzin ve Motorin Fiyatları Rekor Seviyeye Ulaşacak Benzin ve Motorin Fiyatları Rekor Seviyeye Ulaşacak
9 Günlük Bebeği Satın Alan Çocuk Doktoru Serbest Bırakıldı! Sözleri Pes Dedirtti 9 Günlük Bebeği Satın Alan Çocuk Doktoru Serbest Bırakıldı! Sözleri Pes Dedirtti