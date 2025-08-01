Ormanlık Alandan 200 Torba Çöp Çıktı

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Kastamonu’nun Tosya ilçesind D100 karayolunun yanındaki ormanlık alandan 200 torbalık çöp temizlendi.

Beşçeşmeler mevkiinde yer alan ormanlık alanda, ihtimal bir orman yangınını önlemek amacıyla Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışması yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile 200'ün üzerinde çöp torbası dolusu atık toplandı. Toplanan pet ve cam şişeler, gıda atıkları, endüstriyel ve evsel atıklar daha sonra bölgeden alındı.



sTemizlik çalışması sırasında, çevre duyarlılığını artırmak için yerleştirilen ve üzerinde "çöplerinizi çöp kutusuna atınız" yazan levhanın ise magandalar tarafından kurşunlandığı, bölgeye konulan çöp konteynerinin ise kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığı tespit edildi.

Kaynak: İHA