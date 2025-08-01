Elazığ'daki Maden Göçüğünden Acı Haber! Valilik Duyurdu, Göçük Altındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Elazığ'ın Palu ilçesindeki maden ocağında sabah saatlerinde göçük meydana gelmişti. Elazığ Valiliği, göçük altında kalan işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Elazığ'daki Maden Göçüğünden Acı Haber! Valilik Duyurdu, Göçük Altındaki İşçi Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elazığ’ın Palu ilçesi Kayayönü köyünde faaliyet gösteren bir maden ocağında, bugün sabah saatlerinde bir göçük meydana geldi. Elazığ Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, göçük altında kalan işçiye anında müdahale edildiği ve olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda, göçükten çıkarılan işçinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Elazığ'daki Maden Göçüğünden Acı Haber! Valilik Duyurdu, Göçük Altındaki İşçi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Valilik, bu acı kaybın tüm çalışanları ve toplumda derin bir üzüntüye yol açtığını ifade ederek, hayatını kaybeden işçiye Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diledi. Olayın ardından maden ocağında inceleme ve soruşturma süreci devam ediyor. Yetkililer, kazanın nedenlerini araştırırken, iş güvenliği ve maden ocaklarındaki çalışma koşullarına yönelik detaylı bir değerlendirme yapılacağı belirtildi.

Elazığ'da Madende Göçük! Çok Sayıda Ekip Sevk EdildiElazığ'da Madende Göçük! Çok Sayıda Ekip Sevk EdildiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Elazığ
Son Güncelleme:
İşte Erkeklerin Hayalini Kurduğu Ancak Evlilikten Kaçındığı 3 Burç Kadını İşte Erkeklerin Hayalini Kurduğu Ancak Evlilikten Kaçındığı 3 Burç Kadını
İBB Soruşturmasında 9 Tutuklama Talebi İBB Soruşturmasında 9 Tutuklama Talebi
Skandal ‘Murat Çalık’ Manşeti Çileden Çıkardı: Bülent Arınç’tan Yeni Akit’e Zehir Zemberek Sözler Skandal ‘Murat Çalık’ Manşeti Çileden Çıkardı: Bülent Arınç’tan Yeni Akit’e Zehir Zemberek Sözler
Aylarca Cam Sildirmeyecek Yöntem! 1 Kaşığı Yetiyor, Ne Toz Ne Kir Tutuyor Aylarca Cam Sildirmeyecek Yöntem! 1 Kaşığı Yetiyor, Ne Toz Ne Kir Tutuyor
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'den Rodrygo Bombası! Fenerbahçe'den Rodrygo Bombası!
THY'den Yasak Kararı: O Bagajlar Artık Uçağa Alınmayacak THY'den Yasak Kararı: O Bagajlar Artık Uçağa Alınmayacak
Denizli'de Dehşet! Polis, Eşi ve İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti Polis, Eşi ve İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti
Akaryakıta Dev Zam Kapıda: Benzin ve Motorin Fiyatları Rekor Seviyeye Ulaşacak Benzin ve Motorin Fiyatları Rekor Seviyeye Ulaşacak
Güneşli Günler Geride Kaldı... Sağanak Yağış ve Fırtına Geliyor! Sağanak Yağış ve Fırtına Geliyor!