Elazığ'daki Maden Göçüğünden Acı Haber! Valilik Duyurdu, Göçük Altındaki İşçi Hayatını Kaybetti

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Elazığ’ın Palu ilçesi Kayayönü köyünde faaliyet gösteren bir maden ocağında, bugün sabah saatlerinde bir göçük meydana geldi. Elazığ Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, göçük altında kalan işçiye anında müdahale edildiği ve olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda, göçükten çıkarılan işçinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Valilik, bu acı kaybın tüm çalışanları ve toplumda derin bir üzüntüye yol açtığını ifade ederek, hayatını kaybeden işçiye Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diledi. Olayın ardından maden ocağında inceleme ve soruşturma süreci devam ediyor. Yetkililer, kazanın nedenlerini araştırırken, iş güvenliği ve maden ocaklarındaki çalışma koşullarına yönelik detaylı bir değerlendirme yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi