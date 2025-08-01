Elazığ'da Madende Göçük! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

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Elazığ Alacakaya'da bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında 1 işçinin mahsur kaldığı bildirildi. Göçük altında kalan işçiyle temas kurulduğu kaydedildi.

AFAD'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada "01.08.2025 tarihinde saat 09:54'de Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir madencilik işletmesinde göçük meydana geldiği ve 1 işçinin mahsur kaldığı bilgisi alınmıştır. Müdahale ekiplerimiz ivedilikle olay bölgesine sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ise TRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Göçükten 3 işçimiz kurtuluyor, 1 işçinin içerde mahsur kaldığı bilgisi var, maden ocağında işçimizi kurtarma çalışması sürüyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA