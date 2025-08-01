Çocuk Doktorundan Akılalmaz Skandal! 9 Günlük Bebeği Satın Aldı

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Aydın Kuşadası Devlet Hastanesi'nde görevli çocuk doktoru Şebnem E,’nin hastanede doğum yapan ve çocuğuna bakamayacağını söyleyen bir kadının 9 günlük bebeğini para karşılığında satın aldığı iddia edildi.

BEBEĞİ BAKICISIYLA GÖNDERDİ

Yeni Asır'ın haberine göre, bebeğe bir de bakıcı tutan Şebnem E, eve getirdiği bebeği ayağı aksadığı için kucağından yere düşürdüğü, daha sonra başkasının bebeğiymiş gibi tedavi ettirmek için bakıcısıyla çalıştığı hastaneye götürdüğü iddia edildi.

SKANDALI HEMŞİRE ORTAYA ÇIKARDI

Skandal ise yoğun bakımda görevli hemşirenin dikkati sayesinde ortaya çıktı .Bebeğin yüzü ve başındaki darbe izlerini fark eden hemşirelerin bilgi vermesi üzerine doktor Şebnem E, bebeği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti. Sevk belgesine de, "Anne-baba olmadığı için ilçe dışı sevki uygun gördüm" notu düşen doktor hakkında insan ticareti yapmak ve taksirle yaralama suçundan soruşturma başlatıldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Şebnem E, çocuğu olmadığı için görev yaptığı hastaneye 11 gün önce gelen bir kadının doğurduğu bebeği para karşılığı aldığını itiraf etti.

Kaynak: Yeni Asır