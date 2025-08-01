Ressam Evre Clarke Son Durumunu Paylaştı, Destek Mesajları Yağdı

Yıllardır kanserle mücadele eden ve yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşan ressam Evre Clarke, durumunun ağırlaştığını açıkladı. Kansere olan savaşını kaybettiğini söyleyen Clarke, "En fazla 3-4 hafta ömrüm varmış" dedi. Sanatçıya sosyal medyadan destek mesajları yağdı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Ressam Evre Clarke Son Durumunu Paylaştı, Destek Mesajları Yağdı
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Birleşik Krallık'ta 2022 yılında bebeğini dünyaya getirdikten kısa bir süre sonra ileri derece kanser teşhisi alan sanatçı Evre Başak Clarke, sosyal medya sayesinde herkesin tanıdığı ve mücadelesini yakından takip ettiği bir isim haline geldi. Tedavi masraflarını karşılamak için yardım kampanyası başlatan Clarke, bebeği Oscar'ın resimlerini yapmasıyla da ilgi çekti.

Sosyal medya üzerinden birçok kişinin etkileşim halinde olduğu Evre Başak Clarke, son paylaşımıyla ise üzücü bir haberi paylaştı. Clarke, X hesabından yaptığı açıklamada "Sevgili dostlarım, maalesef kansere karşı olan savaşımı resmi olarak kaybettim. İlk fırsatta bugün onkoloğumla yaptığımız veda görüşmemizin özetini gofundme’den paylaşacağım, lütfen DM atmayınız" dedi.

Ressam Evre Clarke Son Durumunu Paylaştı, Destek Mesajları Yağdı - Resim : 1

'EN FAZLA 3-4 HAFTA ÖMRÜM VARMIŞ'

Karaciğerinin iflas etmekte olduğunu ve gözlerim ile yüzümden sarılık olmaya başladığını anlatan Evre Clarke, "Bir süre sonra aklım karışabilirmiş (Alzheimer benzeri) ve en fazla 3-4 hafta ömrüm varmış" ifadelerine yer verdi.

Clarke'ın bu açıklaması herkesi çok üzerken, sosyal medyada kendisine destek mesajları yağdı. Yıllardır hikayesini ve mücadelesini takip eden pek çok kişi "Bir mucize olmasını diliyorum", "Sen hiçbir savaş kaybetmedin", "Umarım yine de kazanan sen olursun", "Umarım artık acıların son bulur" şeklinde mesajlar paylaştı.

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