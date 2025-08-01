Denizli'de Dehşet! Polis, Eşi ve İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir polis memuru eşi ve iki çocuğunu beylik tabancasıyla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

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Denizli'de Dehşet! Polis, Eşi ve İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti
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Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi 1731 Sokak'taki bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosuna tayini çıktıktan sonra ailesini yeni görev yerine götürmeyen 35 yaşındaki Polis Memuru Coşkun Söylemez, 3 gün önce yıllık izin için eşinin ve iki çocuğunun yaşadığı kayınvalidesi Havva Kovan’ın evine geldi.

Denizli'de Dehşet! Polis, Eşi ve İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti - Resim : 1

AİLESİNİ UYURKEN KATLETTİ

Çevik kuvvet polisi Coşkun Söylemez, sabaha karşı uyudukları sırada 33 yaşındaki eşi Nazlı Söylemez, 7 yaşındaki oğlu Yağız Söylemez ve 2 yaşındaki kızı Duru Söylemez’i öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Silah sesini duyan kayınvalide, feryatlar içerisinde dışarıya çıkarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede anne ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirlendi. Ağır yaralı olarak ambulansa alınan Coşkun Söylemez de Denizli Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin cansız bedenleri otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Denizli'de Dehşet! Polis, Eşi ve İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti - Resim : 2

'BORCU VARDI' İDDİASI

Coşkun ve Nazlı Söylemez çiftinin 2017 yılında evlendikleri öğrenildi. Doğu görevine giderken ailesini kayınvalidesinin yanında bırakan Coşkun Söylemez’in yap sat emlak işinden dolayı piyasaya 6-7 milyon lira civarında borcu olduğu, izine geldiğinde çevresinden bu tutarın ancak bir bölümünü temin edebildiği için girdiği bunalım sonucu cinayetleri işlediği öne sürüldü.

Kaynak: AA-İHA

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Denizli Polis
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Denizli'de Dehşet! Polis, Eşi ve İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti Polis, Eşi ve İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti