Madımak Katliamı Sanıklarından Adem Kozu’nun Kalan Cezası Kaldırıldı

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Türkiye yakın tarihinin en acı olaylarından olan Sivas Madımak katliamında bir tutukluyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak Oteli'nin yakılarak 33 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan katliamın sanıklarından ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsü Adem Kozu’nun kalan cezası kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, Madımak katliamı hükümlüsü Adem Kozu’nun kalan cezası "sürekli hastalık hali" gerekçe gösterilerek kaldırıldı.

Kaynak: ANKA