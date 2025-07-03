CHP’li Kanko'dan Meclis'te Sivas Katliamı Anması

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, TBMM Genel Kurulu’nda Sivas katliamını andı. Katliamın hâlâ tam anlamıyla aydınlatılamadığını vurgulayan Kanko, “Madımak, bu coğrafyanın kara lekesidir” dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
CHP’li Kanko'dan Meclis'te Sivas Katliamı Anması
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen aydın, sanatçı, yazar ve öğrencileri andı. Olayın üzerinden 32 yıl geçmesine rağmen acının hâlâ taze olduğunu belirten Kanko, yaşananların bir insanlık suçu olduğunu vurguladı.

Kanko konuşmasında, “Asım Bezirci, Behçet Sefa Aysan, Metin Altıok, Hasret Gültekin, Nesimi Çimen, Asaf Koçak, Muhlis Akarsu, Muhibe Akarsu, Edibe Sulari Ağbaba... Bu saydığım canlar ve onların dışında 25 can daha, 1993 yılında Sivas Madımak Oteli’nde yakılarak katledildi” dedi.

“Madımak, Türkiye'nin kara sayfası, vicdanlarımızda derin bir yara, bu coğrafyanın ayıbıdır, utancıdır” diyen Kanko, otelin yakılmasına ve onlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan karanlık yapının hâlâ tam olarak ortaya çıkarılamadığını dile getirdi.

Konuşmasının sonunda yaşamını yitirenleri saygıyla anan Kanko, “Madımak’ta hayatını kaybeden canlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, bu insanlık dışı katliamı ve sorumlularını lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

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