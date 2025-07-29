Ali Asaf’tan Sonra Bir Kanser Savaşçısının Daha Hayali Gerçek Oldu! Herkesin Kazandığı Maç Kalp Isıttı

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Kanseri yenen minik Ali Asaf'ın babasının “Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?” paylaşımı sonrasında, Sancaktepe Belediyesi önünde yüzlerce kişi Ali Asaf ile birlikte balon uçurmuştu.

Yüzlerce balonun gökyüzüne salındığı görüntüler ve Ali Asaf’ın mutluluğu kalpleri ısıtmıştı.

KANSERİ YENİP BİR DİLEK DİLEMİŞTİ

Gündem olan bu görüntülerin ardından bir kanser savaşçısı daha sosyal medyadan “Arkadaşlar kanseri yendim, halı saha maçı yapmak istiyorum. Gelir misiniz?” diyerek seslenmişti.

ALİ ASAF DA GELDİ

27 yaşındaki Yasin Belen, hayaline kavuştu. Yasin Belen'in çağrısına kayıtsız kalmayan futbolseverler, halı sahada mutlu anlara imza attı. Yasin Belen’e destek için gelen isimler arasından kanseri yenen minik savaşçı Ali Asaf da yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Kanseri yenen minik Ali Asaf'ın babası, oğlunun en büyük hayalinin balon uçurmak olduğunu söyleyerek Sancaktepe'de toplanma çağrısı yapmıştı.

Çağrı sonrası yüzlerce kişi Sancaktepe Belediyesi önünde Ali Asaf ile birlikte balon uçurmuştu. Coşkulu kalabalık gören herkesi duygulandırmıştı.