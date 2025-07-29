Sanat Dünyası Yasta! Ünlü Senarist ve Yazar Şafak Güçlü Vefat Etti

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Türk sinemasının sevilen isimlerinden senarist ve yazar Şafak Güçlü, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. 46 yaşında hayatını kaybeden Güçlü’nün vefat haberi, sanat camiasında büyük üzüntüyle karşılandı. Acı haberi, Film-San Vakfı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Vakıf, paylaşımında, "Senarist ve yazar Şafak Güçlü’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

TEDAVİ SÜRECİNİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞMIŞTI

2024 yılının Haziran ayında yaşadığı kulak ağrısıyla başlayan süreçte dil kökünde tümör tespit edilen Güçlü’ye, dil kökü kanseri teşhisi konmuştu. İlerlemiş seviyede olduğu belirtilen hastalığı nedeniyle zorlu bir tedavi sürecine giren Güçlü, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, yaşadıklarını açık yüreklilikle anlatmış ve sevenlerinden dua istemişti.

"AMELİYAT OLMADAN BU İLLETTEN KURTULACAĞIM"

Tedavi sürecinde cerrahi müdahale yerine radyoterapi ve kemoterapiyi tercih ettiğini belirten Güçlü, mesajında şu sözlere yer vermişti:

"Bugüne kadar iyi kötü tüm duygu, düşünce ve çalışmalarımı sizlerle büyük bir keyifle paylaştım, şimdi ise benim için çok önemli olan bir durumu sizlerle paylaşmak istiyorum. 2024 Haziran ayında kulak ağrısıyla başlayan bir süreçte dil kökümde bir kitle teşhis edildi ve sonrasında biyopsi kararı alındı. Dil kökü kanseri olduğumu ve neredeyse son evreye geldiğini öğrendim. Cerrahlara göre ameliyat olmam gerekiyor. Kbb, Genel Cerrahi, Plastik Cerrahi, Göğüs Cerrahisi’nin gireceği 6 saatlik ağır bir ameliyat ve sağ çıkabilsem dahi dilimi ve gırtlağımı saran kanser nedeniyle dil ve gırtlağın tamamen alınması gerektiğini söylediler. Ben de ikinci alternatif olan Radyoterapi ve Kemoterapi tedavisi almaya karar verdim. 20 günlük Immunotherapy sonrasında geçen hafta Radyo kemoterapi süreci başlamış oldu. Yaklaşık 7 hafta sürecek bu tedavi sonucu umuyor ve diliyorum ki işe yarayacak ve ameliyat olmadan bu illetten kurtulacağım. Sizlerden dualarınıza talibim. Arayan soran dostlarıma tedavi nedeniyle sesli cevap veremiyorum ama mesajlarınıza yanıt veriyorum. Bu zor dönemimde gerçekten yanımda olup destek veren tüm dostlarıma sonsuz minnettarım. Her şey için sonsuz teşekkürler. Sağlıklı günlerde kaldığımız yerden çok daha iyi bir şekilde yeniden buluşmak üzere."

SİNEMA DÜNYASINA DEĞERLİ ESERLER BIRAKTI

Şafak Güçlü, senaryosunu yazdığı sinema filmleriyle geniş kitlelere ulaşmıştı. Özellikle "Çılgın Dersane", "Çılgın Dersane 4: Ada", "Büyü" ve "Melez" gibi yapımlar, onun kaleminin imzasını taşıyan projeler arasında yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi