Türkiye'den Portekiz'e Gönderilen Kekikte 'Kanser' Riski

Türkiye'den Portekiz'e gönderilen kurutulmuş kekikte kanser tehlikesini de barındıran pirolizidin alkaloidlerinin tespit edildiği bildirildi. Ürünler için geri gönderme ya da imha kararı verildi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Türkiye'den Portekiz'e Gönderilen Kekikte 'Kanser' Riski
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Gıda güvenliğine ilişkin Avrupa Birliği’nin önlemleri sürerken, Avrupa Komisyonu’nun siteminde sık sık Türkiye’den Avrupa ülkelerine gönderilen ürünlere de yer veriliyor. Son olarak Türkiye’den Portekiz’e gönderilen kurutulmuş kekikte pirolizidin alkaloidlerinin tespit edildiği öğrenildi.

Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) yapılan son bildirime göre, Portekiz’in Türkiye’den aldığı kekiklerde Pirolizidin alkaloidleri tespit edildi. Sınır kontrollerinde ortaya çıkan durumun ciddi risk potansiyeli taşıdığı kaydedildi.

Bu ürünler için geri gönderme veya imha etme kararı verildi.

PİROLİZİDİN ALKALOİDLERİ NEDİR?

Pirolizidin alkaloidleri (PA), doğal olarak bitkiler tarafından otçullara karşı bir savunma mekanizması olarak üretilen ve temel olarak pirolizidinin kimyasal yapısında olan alkaloidlerdir. 6.000'den fazla bitkide 660'tan fazla PA ve PA N-oksit tanımlanmıştır ve bunların yaklaşık yarısı hepatotoksisite sergilemektedir.

Söz konusu maddenin karaciğere zarar vererek kanseri tetiklediği kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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