Skandal ‘Murat Çalık’ Manşeti Çileden Çıkardı: Bülent Arınç’tan Yeni Akit’e Zehir Zemberek Sözler

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, hastaneye sevk edilen ve 23 Mart'tan beri tutuklu olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için ‘turp gibi’ haberi yapan Yeni Akit gazetesine sert sözlerle tepki gösterdi.

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Skandal ‘Murat Çalık’ Manşeti Çileden Çıkardı: Bülent Arınç’tan Yeni Akit’e Zehir Zemberek Sözler
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AKP’nin kurucu isimlerinden ve eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, İBB’ye yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ilişkin yapılan bir haber nedeniyle Yeni Akit gazetesine sert sözlerle yüklendi.

Gazeteci Hasan Basri Akdemir’in YouTube kanalına konuk olan Arınç, Murat Çalık’ın sağlık durumunu hedef alan haberleri ‘ahlaktan ve edepten yoksun’ ifadeleriyle eleştiren Arınç, Yeni Akit’in ‘Murat Çalık turp gibi’ başlığıyla yaptığı habere ilişkin konuştu.

Skandal ‘Murat Çalık’ Manşeti Çileden Çıkardı: Bülent Arınç’tan Yeni Akit’e Zehir Zemberek Sözler - Resim : 1

'BİR UTANMAZ GAZETE VAR'

Arınç, “Bir utanmaz gazete var. Ahlaktan, edepten yoksun bir gazete. Gözlerini hırs bürümüş. Manşet üstünde bir başlık atmış. Buradan söyleyeyim. Murat Çalık turp gibi falan değil. Murat Çalık'ı ben ziyaret ediyorum, ettim” dedi. Eleştiriler yalnızca gazeteyle sınırlı kalmayan Arınç, Çalık’a yaptığı ziyaretin de bazı çevrelerce eleştirildiğini belirterek, “Zannediyorlar ki ben sadece Murat Çalık'ı ziyarete gittim. Ben ekonomist değilim kardeşim, ben hukukçuyum. Benimle hukuk adına konuşun siz” sözleriyle kendini savundu.

Skandal ‘Murat Çalık’ Manşeti Çileden Çıkardı: Bülent Arınç’tan Yeni Akit’e Zehir Zemberek Sözler - Resim : 2

YENİ AKİT’TEN YANIT GELDİ

Bülent Arınç’ın açıklamalarına Yeni Akit cephesinden de yanıt gecikmedi. Gazete, resmi sitesinden yayınladığı haberle Arınç’ı ‘seviyesiz saldırı’ yapmakla suçladı.

‘Asıl utanmaz sensin Arınç!’ başlığıyla verilen haberde, Arınç’ın son dönemde ‘milletin değerlerine ters düşen’ açıklamalar yaptığı öne sürüldü. Gazete, Arınç’ın CHP’li bir belediye başkanını savunmasını eleştirerek, bu tutumun AKP’nin kurucu değerleriyle bağdaşmadığını savundu.

Bülent Arınç'tan Murat Çalık'a Ziyaret: ‘Herkese Vicdan Tavsiye Ediyorum’Bülent Arınç'tan Murat Çalık'a Ziyaret: ‘Herkese Vicdan Tavsiye Ediyorum’Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mehmet Murat Çalık Bülent Arınç Yeni Akit
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