ÖSYM Başkanı Ali Ersoy Duyurdu! YKS Tercih İşlemleri Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu 30-31 Temmuz 2025 tarihlerinde osym.gov.tr adresinde yayımladı. Kılavuzun erişime açılmasıyla birlikte, milyonlarca üniversite adayı için tercih süreci resmen başladı.

Adaylar, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden giriş yaparak en fazla 24 tercih yapabilecek.

ÖSYM BAŞKANI DUYURDU

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Kıymetli adaylar, 2025-YKS tercih işlemleri süreci bugün itibarıyla başladı. 1-13 Ağustos tarihleri arasında 'ais.osym.gov.tr' üzerinden gerçekleştirilecek olan tercihlerin sizler, aileleriniz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımladığımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Tercih etmeyi düşündüğünüz bölümlere ilişkin alan hocalarından bilgi alın ve imkan varsa üniversiteyi gezin, hem bölüm hem de yerleşke içinize sinsin. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını, keşke demeyeceğiniz verimli bir üniversite hayatı geçirmenizi diliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi