İskenderun Şehitleri İçin Çok Vahim İddia: Güneş Altında 4 Saat Bekletildiler mi?

İskenderun'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 7 askerden 2’si şehit olmuş ve bu olay kamuoyunda büyük tepki çekmişti. CHP'li Yankı Bağcıoğlu, askerlerin şehit olmasına ilişkin çok vahim bir iddiayı dile getirdi. Bağcıoğlu, İskenderun'da askerlerin 4 saat susuz güneş altında bekletildikleri iddiasını paylaştı.

Son Güncelleme:
İskenderun Şehitleri İçin Çok Vahim İddia: Güneş Altında 4 Saat Bekletildiler mi?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay İskenderun’daki Er Eğitim Alayı’nda yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 7 askerden 2’si şehit olmuş ve bu durum kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İskenderun’daki Er Eğitim Alayı’nda sıvı kaybı nedeniyle hayatını kaybeden askerler Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan’ın ölümüyle ilgili dikkat çeken bilgileri paylaştı.

'GÜNEŞ ALTINDA BEKLETİLDİLER' İDDİASI

Birgün'ün aktardığı habere göre, İskenderun Devlet Hastanesi’nde tedavi gören askerlere ziyarette bulunan Bağcıoğlu, olayın öncesinde 2-3 askerin birlikten firar ettiğini ve ardından ikisinin yakalandığını aktarırken, bir astsubay başçavuşun verdiği ceza sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

“Bir astsubay başçavuş ceza vererek birinci tabur birinci bölüğü dört saat güneş altında tutuyor. Su içmeleri engelleniyor, kısıtlanıyor. Sonra bayılmalar başlıyor.”

Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada hem askerlerin şehit olması hem de zehirlenme olayı ile ilgili soruşturmanın sürdüğü ve sonucun haftaya açıklanacağı bildirildi.

Hatay Şehidine Giresun'da Acı VedaHatay Şehidine Giresun'da Acı VedaGüncel

Kaynak: Birgün

Etiketler
İskenderun Şehit
Son Güncelleme:
Aylarca Cam Sildirmeyecek Yöntem! 1 Kaşığı Yetiyor, Ne Toz Ne Kir Tutuyor Aylarca Cam Sildirmeyecek Yöntem! 1 Kaşığı Yetiyor, Ne Toz Ne Kir Tutuyor
Kıyafetler, Estetik, Dövme, Sosyal Medya... Diyanet'in Hedefinde Yine Kadınlar Var! Cuma Hutbesi Tepki Çekti Diyanet'in Hedefinde Yine Kadınlar Var! Cuma Hutbesi Tepki Çekti
Bu Akşam Başlıyor! Ankara ve Konya İçin Kritik Uyarı Bu Akşam Başlıyor! Ankara ve Konya İçin Kritik Uyarı
Günün En Şanslı Burcu Açıklandı Günün En Şanslı Burcu Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'den Rodrygo Bombası! Fenerbahçe'den Rodrygo Bombası!
THY'den Yasak Kararı: O Bagajlar Artık Uçağa Alınmayacak THY'den Yasak Kararı: O Bagajlar Artık Uçağa Alınmayacak
Denizli'de Dehşet! Polis, Eşi ve İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti Polis, Eşi ve İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti
Güneşli Günler Geride Kaldı... Sağanak Yağış ve Fırtına Geliyor! Sağanak Yağış ve Fırtına Geliyor!
Akaryakıta Dev Zam Kapıda: Benzin ve Motorin Fiyatları Rekor Seviyeye Ulaşacak Benzin ve Motorin Fiyatları Rekor Seviyeye Ulaşacak