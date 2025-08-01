İskenderun Şehitleri İçin Çok Vahim İddia: Güneş Altında 4 Saat Bekletildiler mi?

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Hatay İskenderun’daki Er Eğitim Alayı’nda yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 7 askerden 2’si şehit olmuş ve bu durum kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İskenderun’daki Er Eğitim Alayı’nda sıvı kaybı nedeniyle hayatını kaybeden askerler Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan’ın ölümüyle ilgili dikkat çeken bilgileri paylaştı.

'GÜNEŞ ALTINDA BEKLETİLDİLER' İDDİASI

Birgün'ün aktardığı habere göre, İskenderun Devlet Hastanesi’nde tedavi gören askerlere ziyarette bulunan Bağcıoğlu, olayın öncesinde 2-3 askerin birlikten firar ettiğini ve ardından ikisinin yakalandığını aktarırken, bir astsubay başçavuşun verdiği ceza sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

“Bir astsubay başçavuş ceza vererek birinci tabur birinci bölüğü dört saat güneş altında tutuyor. Su içmeleri engelleniyor, kısıtlanıyor. Sonra bayılmalar başlıyor.”

Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada hem askerlerin şehit olması hem de zehirlenme olayı ile ilgili soruşturmanın sürdüğü ve sonucun haftaya açıklanacağı bildirildi.

Kaynak: Birgün