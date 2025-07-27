Hatay Şehidine Giresun'da Acı Veda

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İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda temel askerlik eğitimi sırasında sıvı kaybına bağlı gelişen sağlık sorunları sonucu şehit olan 29 yaşındaki Semih Erdoğan’ın naaşı, cumartesi günü Ordu-Giresun Havalimanı’nda düzenlenen askeri törenle karşılanmıştı.

Şehidin cenazesi, sabah saatlerinde Bulancak Devlet Hastanesi’nden alınarak ilk olarak Yeni Mahalle’deki baba ocağına götürüldü. Burada yakınlarından helallik alındı, ardından, cenaze töreninin düzenleneceği Bulancak Sarayburnu Camisi’ne getirildi.

MEMLEKETİNDE SON VEDA

Şehit Semih Erdoğan için öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine şehidin babası Nevzat Erdoğan, annesi Songül Erdoğan, abisi Samet Erdoğan, amcası Salih Erdoğan ve aile yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temur, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, kara ve deniz askeri birliklerinden subay ve astsubaylar, emniyet mensupları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende gözyaşları sel olurken, şehidin annesi Songül Erdoğan, sağlık ekiplerinin desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.

Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, dualar eşliğinde top arabasına alındı. Askeri bando ve tören kıtası eşliğinde camiden çıkarılan şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, toprağa verilmek üzere Bulancak’ın Kuşluhan Köyü’ndeki aile kabristanına götürüldü. Şehit İkmal Er Semih Erdoğan, köyünde düzenlenen törenin ardından dualar ve gözyaşlarıyla ebediyete uğurlandı.

Kaynak: ANKA