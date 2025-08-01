Kıyafetler, Estetik, Dövme, Sosyal Medya... Diyanet'in Hedefinde Yine Kadınlar Var! Cuma Hutbesi Tepki Çekti

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma namazı için hazırladığı “Hayâ: Allah’ın Emri, Fıtratın Gereği” başlıklı hutbede, kadınların giyim tarzı, estetik ameliyatlar ve dövmeleri hedef aldı. 81 ildeki camilerde okutulan hutbede, 'kısa ve şeffaf kıyafetler'in giyilmesinin “Allah’ın örtünme emrini ihlal” olduğu belirtilerek, bu tür kıyafetlerin “haram” olduğu belirtildi.

Giyim sektörünün, modacıların ve bazı medya çevrelerinin çıplaklığı özendirdiği, örtünmeyi ise değersizleştirdiği iddia edildi. Hutbede, vücut hatlarını belli eden kıyafetlerin “tarz” ya da “imaj” değil, “Allah’ın emirlerini ihlal” anlamına geldiği savunulurken, ekranlardaki dizi, film, reklam ve dijital mecralardaki yayınlar da hedefe kondu. Bu tür içeriklerin çıplaklığı normalleştirdiği ve aile kurumuna zarar verdiği öne sürülerek, “Uygunsuz kıyafetlerle toplumsal alanlarda bulunmak asgari ahlak kurallarına meydan okumaktır, bu çağdaşlık değil ilkelliktir” ifadelerine yer verildi.

ESTETİK VE DÖVME DE HEDEFTE

Diyanet’in hutbesinde estetik ameliyatlar ve dövmeler de “günah” ve “haram” olarak nitelendirildi. Tıbbi zorunluluk olmaksızın estetik ameliyat yaptıranların “Allah’ın yarattığını beğenmediği” ve “şeytanın oyununa geldiği” belirtildi. Kuran’dan alıntılanan bir ayete atıfla, şeytanın “Allah’ın yarattığını değiştirmeyi emrettiği” ifade edildi. Ayrıca, dövme yaptırmanın Peygamber’in hadislerine aykırı olduğu ve “Allah’ın rahmetinden mahrum kalmak” anlamına geldiği vurgulandı.

Sosyal medya ve basında “dine aykırı” kıyafetlerle yapılan paylaşımlar da “çirkin bir davranış” ve “haram” olarak nitelendirildi. Hutbede, “Müminler arasında hayâsızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere dünyada ve ahirette can yakıcı bir azap vardır” ayetiyle bu tür davranışların ağır bir vebal taşıdığı ifade edildi. Diyanet’in bu hutbesi, sosyal medyada tepki çekti.

Kaynak: Haber Merkezi