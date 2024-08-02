Ali Erbaş'tan Ayasofya'da Kılıçlı Hutbe

İran'ın Tahran şehrinde suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniyye'nin cenaze töreni Katar'ın başkenti Doha'da yapılırken, Ayasofya'da Haniyye için gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Türkiye'nin birçok şehrinde düzenlenen gıyabi namazların en dikkat çekeni ise Ayasofya'da gerçekleşti.



ELİNDE KILIÇLA MİNBERE ÇIKTI



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da kılınan Cuma namazının ardından, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.







Erbaş'ın elinde bir kılıçla camii minberine çıkması dikkat çekerken, çok sayıda vatandaş da Ayasofya’ya cuma namazı ve gıyabi cenaze namazını kılmak için geldi.



KILIÇLA HUTBE OKUNMASI İÇİN "FETİH MESAJIDIR" DEMİŞTİ



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha önce de birkaç kez elinde kılıçla hutbe okumuştu. Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasının ardından elinde kılıçla hutbe okuyan Erbaş, “Kılıçla hutbe okumak bizim tarihimizde ve geleneğimizde var olan, yaygın bir uygulamadır” ifadelerini kullanmıştı.



Erbaş, “Hutbenin bu şekilde okunması, bir yönüyle Ayasofya'nın camiye çevrildiğinin ilanı, diğer yönüyle de fethe dair bir mesajdır. Bu durumu garipseyen, eleştiren, farklı manalara çekmeye çalışan yaklaşımları hayretle karşılıyorum” demişti.



