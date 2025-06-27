Lüksle Gündem Olan Diyanet’ten İBB Göndermeli Hutbe: ‘Kamu Malından Haksız Kazanç Sağlayanlar...'

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Lüks makam aracı çıkışları, hac ziyaretleri, ailesiyle yaptığı VIP seyahatlerle sık sık gündeme gelen Ali Erbaş’ın başkanı olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma namazı hutbesinde bir kez daha gündeme değindi. İBB operasyonları ve Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu ülkenin önemli gündem maddelerinden olmaya devam ederken Cuma namazı hutbesinin konusu “kamu malı” ve “rüşvet” oldu.

Diyanet’in Cuma hutbesinde “Kimi zaman görsel ve yazılı yayın organlarında gündeme gelen, kimi zaman dijital mecralarda dillendirilen, kimi zaman da insanlar arasında sohbet konusu olarak geçen kamu hakkı ihlallerini ve yüce dinimiz İslam’ın bu konuya bakışını bugün bir kez daha hatırlayalım” ifadelerine yer verildi.

‘ATEŞTEN BİR KORLA KARNI DOLDURMAKTIR’

Hutbe şöyle devam ett: “Hazineye, vakıflara, derneklere, kamu kurum ve kuruluşlarına ait menkul veya gayrimenkulleri zimmete geçirmek, işgal etmek ya da vasıflarını değiştirerek gayr-i meşru kazanç sağlamak ateşten bir korla karnı doldurmaktır. Bu hususta Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in uyarısı gayet açıktır: Hiç kimse hakkı olmayan bir karış toprağı bile almasın! Eğer alırsa, kıyamet gününde Allah yedi kat yeri onun boynuna dolar.”

‘KAMU İMKANLARINI AMACI DIŞINDA KULLANMAK GÜNAHTIR’

Hutbede kamu görevlilerinin herkese eşit hizmet etmesi ve liyakate de değinildi. Hutbede “Kamu imkânlarını amacı dışında kullanmak, kamuya ait işleri yavaşlatmak ya da aksatmak, verilen görevleri layıkıyla yerine getirmemek hem vebal hem de günahtır. Kamu hizmetlerini sunarken insanlar arasında ayrım yapmak, tanıdığı kişilere öncelik vermek, çalışma saatlerinde şahsi işlerle meşgul olmak, hak hukuk tanımamaktır, günahtır” ifadeleri yer aldı.

‘YAPTIĞI İŞİN DIŞINDA ALINAN ÜCRET EMANETE HIYANETTİR’

Diyanet Cuma hutbesinde rüşvete de yer verilerek “Yaptığı iş karşılığında aldığı ücretten başka, hak etmediği bir ücret talep etmek harama el uzatmaktır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır: ‘Bir kimseyi bir işte görevlendirip yaptığı işin karşılığı olarak ona bir ücret verdiysek, onun bu ücret dışında alacağı her şey emanete hıyanettir.’” dendi.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu İBB’ye yönelik operasyonların ardından 19 Mart’ta gözaltına alındı ve 4 gün sonra tutuklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100’üncü yıldönümünde Saraçhane önünde eylem yapacaklarını açıkladı. Operasyonlar CHP PM Üyesi Baki Aydöner, Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da olmak üzere pek çok partili, belediye bürokratı ve belediye başkanı tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi