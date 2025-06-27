'Vize Engeli' Krizi: İş Dünyası Avrupa’nın Kapısında Bekliyor

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Yurt dışında düzenlenen fuarlar, teknik servis görevleri, saha ziyaretleri ve toplantılarla ihracatını artırmak isteyen birçok iş insanı, Avrupa'nın uyguladığı vize kısıtlamaları nedeniyle engellerle karşılaşıyor. Sanatçılar, sporcular ve akademisyenler de aynı sebeple yurt dışı planlarını askıya almak zorunda kalıyor.

Sözcü'den Belce Örü Erçin'in haberine göre, Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, Türk iş dünyasının karşı karşıya olduğu vize engelinin haksız bir rekabet yarattığını belirterek, “Bu dezavantaj giderek daha da keskinleşiyor” dedi.

'YEŞİL PASAPORTA SINIR GELECEK DİYE KORKUYORUZ'

Dalgakıran, Avrupa ile ticaretin her aşamasında güçlü ilişkiler kurmanın gerekliliğini vurgularken, yaşanan vize sorunlarının şirketlerin rutin işleyişini bile aksattığını söyledi. Dalgakıran, “Sadece iş insanları değil aslında binlerce şirket çalışanının da işi aksıyor. Yurt dışında bir fuar, organizasyon ya da servis bakım hizmeti olduğu zaman yeşil pasaportla çözmeye çalışıyoruz. Yakında yeşile de sınır koymaya başlayacaklar diye korkuyoruz” ifadelerini kullandı.

Züccaciyeciler Derneği Başkanı Burak Önder ise özellikle Schengen ve ABD vizelerinde sıkıntıların yoğunlaştığını belirtti. Çin'in tüm zorluklara rağmen saha çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini hatırlatarak, vize engelinin Türkiye’nin küresel rekabetçiliğini zedelediğini vurguladı.

'TÜM BELGELERİ DÖKÜYORUZ AMA...'

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz de vize başvurularında istenen belgelerin fazlalığına dikkat çekti. “Tapudan şirket faaliyet raporlarına kadar tüm belgeleri dökmemize rağmen yine de vizede sorun olabiliyor” diyen Öksüz, yeşil pasaportun bazı durumlarda çözüm sunduğunu ancak kapsamının genişlemesinin de yeni sorunlar yaratabileceğini kaydetti.

Vize randevularındaki sıkışıklıkla ilgili olarak konsoloslukların, Türkiye'den gelen başvuru sayısındaki artışı gerekçe gösterdiğini ifade eden Öksüz, esas sorunun vize sürelerinin ciddi şekilde kısalması olduğunu belirtti.

KAÇAK GÖÇ VURGUSU

Adnan Dalgakıran ise Türkiye’nin Avrupa’ya yönelik kaçak göç güzergahı haline geldiğini söyleyerek, “Verilere göre 1 milyon Türk bu şekilde yurt dışında yaşıyor” ifadeleriyle vize kısıtlamalarının arka planına dikkat çekti.

'VİZE MESELESİNDEN SIKILDIK'

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, bu sorunun artık yapısal bir krize dönüştüğünü söyledi. “Türkiye-AB ilişkilerinin önemini her alanda vurgulamaya çabalıyoruz” diyen Yalçındağ, “Ama vize meselesi artık konuşmaktan sıkıldığımız bir başlık ve aşmaya çalışmaktan yorulduğumuz bir bariyer haline geldi” değerlendirmesini yaptı.

Yalçındağ, Avrupa’nın meseleyi siyasi korkularla ele aldığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef ortaya çıkan tablo sorunun çözümüne yönelik Avrupalı dostlarımızın isteksizliğini gösteriyor. Artık geçtiğimiz on yılların yersiz korkularından ve kalıplarından sıyrılmalıyız. Eğer sıyrılamazsak krizleri fırsata çevirmek bir yana, bu krizlere kapılırız. Evrensel ilkeler gündelik siyasi olaylara malzeme edilmemeli."

Kaynak: Sözcü