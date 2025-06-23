AB’den Türkiye İçin Schengen Vizesi Açıklaması: 'Utanç Verici!'

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski, “Türk vatandaşlarının vize için aylarca beklemesini ‘sürdürülemez ve utanç verici’ bulduğunu belirtti. Ossowski, Türkiye ile stratejik ilişkiler kurulacaksa vize sorununa acilen çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

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AB’den Türkiye İçin Schengen Vizesi Açıklaması: 'Utanç Verici!'
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Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Brüksel’de Türk gazetecilerle bir araya gelerek Türkiye-AB ilişkilerine dair önemli mesajlar verdi. Özellikle Türk vatandaşlarının vize başvuru sürecinde yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Ossowski, mevcut durumu ‘utanç verici’ olarak nitelendirdi.

Dünya gazetesinden İpek Yezdani’nin haberine göre, Büyükelçi Ossowski, Türkiye’de vize randevusu almanın neredeyse imkânsız hale geldiğini vurgulayarak, “İnsanlar vize ran­devusu almak için aylarca, hat­ta bazen bir yıl beklemek zo­runda kalıyor. Bu sürdürülebi­lir bir durum değil. Türkiye ile kurmak istediğimiz stratejik ilişkilerde bu kabul edilemez. Bu, hepimiz için utanç verici” ifadelerini kullandı.

AB’den Türkiye İçin Schengen Vizesi Açıklaması: 'Utanç Verici!' - Resim : 1

'DİYALOG' MESAJI

Görev süresinin Temmuz ayında sona ereceğini ve ardından Almanya’nın AB Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini açıklayan Ossowski, Türkiye ile AB arasında yeniden bir diyalog başlatılması gerektiğinin altını çizdi.

'BUNUN ACİLEN SAĞLANMASI GEREKİYOR'

Ossowski, Türkiye’nin vizesiz seyahat imkânı olmayan tek AB adayı ülke olduğunu hatırlatarak, diğer ülkelerle kıyaslamalarda bulundu: “AB’ye resmi aday ülke ol­mayan Kosova bile vizesiz se­yahat hakkına sahip. Kaldı ki Kosova, İspanya, Yunanistan, Slovakya ve iki üye ülke tara­fından tanınmıyor. Kosovalı­lar AB’ye vizesiz seyahat ede­biliyor da Türkler neden ede­miyor? Ukrayna savaşta. Ukraynalılar AB’ye vizesiz se­yahat edebiliyor. Hatta şu an­da ilişkilerimizin zor durumda olduğu Gürcistan’da bile var. Daha da kötüsü, Venezuela ve uyuşturucu sorunlarının faz­la olduğu Kolombiya da AB’ye vizesiz seyahat imkanına sa­hip. Stratejik ortak, çok önemli bir NATO müttefiki olan Tür­kiye’nin vizesiz seyahat im­kanı olmaması nasıl olabilir? Bunun acilen sağlanması gere­kiyor. AB ile Türkiye arasında vizesiz seyahat gerekiyor.”

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Kaynak: Dünya Gazetesi

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