AB’den Türkiye İçin Schengen Vizesi Açıklaması: 'Utanç Verici!'
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski, “Türk vatandaşlarının vize için aylarca beklemesini ‘sürdürülemez ve utanç verici’ bulduğunu belirtti. Ossowski, Türkiye ile stratejik ilişkiler kurulacaksa vize sorununa acilen çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Brüksel’de Türk gazetecilerle bir araya gelerek Türkiye-AB ilişkilerine dair önemli mesajlar verdi. Özellikle Türk vatandaşlarının vize başvuru sürecinde yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Ossowski, mevcut durumu ‘utanç verici’ olarak nitelendirdi.
Dünya gazetesinden İpek Yezdani’nin haberine göre, Büyükelçi Ossowski, Türkiye’de vize randevusu almanın neredeyse imkânsız hale geldiğini vurgulayarak, “İnsanlar vize randevusu almak için aylarca, hatta bazen bir yıl beklemek zorunda kalıyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Türkiye ile kurmak istediğimiz stratejik ilişkilerde bu kabul edilemez. Bu, hepimiz için utanç verici” ifadelerini kullandı.
'DİYALOG' MESAJI
Görev süresinin Temmuz ayında sona ereceğini ve ardından Almanya’nın AB Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini açıklayan Ossowski, Türkiye ile AB arasında yeniden bir diyalog başlatılması gerektiğinin altını çizdi.
'BUNUN ACİLEN SAĞLANMASI GEREKİYOR'
Ossowski, Türkiye’nin vizesiz seyahat imkânı olmayan tek AB adayı ülke olduğunu hatırlatarak, diğer ülkelerle kıyaslamalarda bulundu: “AB’ye resmi aday ülke olmayan Kosova bile vizesiz seyahat hakkına sahip. Kaldı ki Kosova, İspanya, Yunanistan, Slovakya ve iki üye ülke tarafından tanınmıyor. Kosovalılar AB’ye vizesiz seyahat edebiliyor da Türkler neden edemiyor? Ukrayna savaşta. Ukraynalılar AB’ye vizesiz seyahat edebiliyor. Hatta şu anda ilişkilerimizin zor durumda olduğu Gürcistan’da bile var. Daha da kötüsü, Venezuela ve uyuşturucu sorunlarının fazla olduğu Kolombiya da AB’ye vizesiz seyahat imkanına sahip. Stratejik ortak, çok önemli bir NATO müttefiki olan Türkiye’nin vizesiz seyahat imkanı olmaması nasıl olabilir? Bunun acilen sağlanması gerekiyor. AB ile Türkiye arasında vizesiz seyahat gerekiyor.”
Kaynak: Dünya Gazetesi