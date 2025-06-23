Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında Kahreden Olay! Seyirciye Güvenip Elenmişti, Elenir Elenmez Hayatını Kaybetti

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Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının dün akşam ekranlara gelen bölümünde diş hekimi Yaman Özkan yarıştı. Yarışmada beşinci soruda Özkan’a “‘Red Kit’ adlı çizgi film ve çizgi romanların Türkçe çevirilerindeki hangi karakterin orijinal adı Rantanplan’dır?” sorusu soruldu.

SEYİRCİYE GÜVENDİ, ELENDİ

Cevabı bildiğini ama yine de seyirciye sormak istediğini söyleyen Özkan, seyirci joker hakkını kullandı. Seyirci jokerini kullanan yarışmacı, yüzde 59 oranla işaretlenen C şıkkı: Joe Dalton cevabını verdi. Ancak doğru cevap A şıkkı: Rintintin olunca Özkan yarışmadan 5 bin TL ödülle elendi.

'İHTİYACIM VAR' DEMİŞTİ

“Aslında alacağım iyi bir rakama ihtiyacım vardı” diyen Özkan'ın bu sözleri izleyenleri duygulandırdı.

Yarışmacının elenerek yarışmaya veda etmesinin ardından diş hekimi Yaman Özkan’ın yarışma sonrasında rahatsızlanarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

YARIŞMA EKİBİ DUYURDU

Kahreden haberi Kim Milyoner Olmak İster ekibi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: Diş Hekimi Yaman Özkan, ne yazık ki geçirdiği bir rahatsızlık sonrası vefat etmiştir. Milyoner ekibi olarak kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.