Güney Koreli Fenomene Tacizde Flaş Gelişme! İddianame Hazır, İstenen Ceza Belli Oldu

Güney Koreli Hyojeong Park’ın Kadıköy’de canlı yayında taciz edilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. 71 yaşındaki Yusuf Ziya A., ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

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Kadıköy’de, sosyal medyada Mhyochi ismiyle tanınan 26 yaşındaki Güney Koreli Hyojeong Park, 6 Haziran’da Kadıköy’de canlı yayın yaptığı sırada, 71 yaşındaki Yusuf Ziya A. tarafından sözlü ve fiziksel tacize uğradı. Görüntülerde, şüphelinin Park’ın elini tutup öptüğü, cinsel içerikli sözler söylediği ve kalçasına dokunduğu anlar yer aldı. Park, koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Güney Koreli Fenomene Tacizde Flaş Gelişme! İddianame Hazır, İstenen Ceza Belli Oldu - Resim : 1

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından ihbar kabul edildi. Ekipler, şüpheliyi Pendik Kavaklıpınar Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Ziya A., nöbetçi sulh ceza hakimliğince “Basit cinsel saldırı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güney Koreli Fenomene Tacizde Flaş Gelişme! İddianame Hazır, İstenen Ceza Belli Oldu - Resim : 2

SORUŞTURMA VE İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianamede, Yusuf Ziya A.’nın Park’ın yanına yaklaşarak cinsel saikle elini tutup öptüğü, rahatsız edici sözler sarf ettiği ve kalçasına dokunduğu belirtildi. Müştekinin elini çekip kaçmasıyla eylemin sona erdiği vurgulandı.

Bilirkişi raporu, şüphelinin eylemlerinin sabit olduğunu ortaya koyarken, savunmasının inandırıcı bulunmadığı kaydedildi. Eylemlerin ani ve kesintili olduğu, ancak “sarkıntılık” düzeyinde kaldığı ifade edildi. İddianamede, şüphelinin davranışlarının cinsel tacizi aşarak “Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçunu oluşturduğu sonucuna varıldı.

Güney Koreli Fenomene Tacizde Flaş Gelişme! İddianame Hazır, İstenen Ceza Belli Oldu - Resim : 3

TACİZCİ İÇİN 5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Yusuf Ziya A.’nın 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, 54. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanığın yargılanmasına 3 Temmuz'da başlanacak.

Güney Koreli Fenomene Tacizde Flaş Gelişme! İddianame Hazır, İstenen Ceza Belli Oldu - Resim : 4

SAMSUN'DA DA TACİZ EDİLMİŞTİ

Hyojeong Park, Samsun’un Çarşamba ilçesinde başka bir taciz olayıyla karşılaşmıştı. Canlı yayın sırasında bir kişi, H.S. (64), Park’ı ısrarla arabasına davet etmişti. Park, “Yürüyorum, teşekkürler, bay bay” diyerek teklifi reddetse de şahsın “Gel gezdireyim seni” gibi ısrarcı ifadeleri devam etmişti. Bu anlar da canlı yayında kaydedilmişti. Samsun Emniyet Müdürlüğü, görüntülerin tepki çekmesi üzerine inceleme başlatmıştı.

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Kaynak: DHA

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