Güney Koreli Fenomene Kadıköy'de Tacize Kelepçe! Şüpheli Erkek Tutuklandı, İfadesi Ortaya Çıktı

Kadıköy’de sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Güney Koreli Hyojeong Park’ı taciz eden 71 yaşındaki Y.Z.A., polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Taciz anlarını, Park’ın canlı yayınında on binlerce kişi izlemişti.

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İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, 6 Haziran 2025’te sosyal medyada “Mhyochi” ismiyle bilinen Güney Koreli Hyojeong Park, canlı yayın yaptığı sırada 71 yaşındaki Y.Z.A. tarafından sözlü ve fiziksel tacize uğradı. Park’ın canlı yayın görüntülerinde, tacizden kaçarak uzaklaşmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Y.Z.A.’yı Pendik Kavaklıpınar Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Güney Koreli Fenomene Kadıköy'de Tacize Kelepçe! Şüpheli Erkek Tutuklandı, İfadesi Ortaya Çıktı - Resim : 1

Y.Z.A., savcılık ifadesinde, Park’a cinsel tacizde bulunmadığını, kalabalıkta elinin yanlışlıkla değmiş olabileceğini iddia ederek, “İyi bayramlar dedim, elini öptüm. Cinsel saldırı veya taciz mahiyetinde bir eylemde bulunmadım. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim” dedi. Hakimlik sorgusunda da benzer ifadeler kullanarak tutuksuz yargılanmayı veya adli kontrol talep etti.

Güney Koreli Fenomene Kadıköy'de Tacize Kelepçe! Şüpheli Erkek Tutuklandı, İfadesi Ortaya Çıktı - Resim : 2

Ancak hakimlik, deliller ve görüntüleri dikkate alarak Y.Z.A.’nın tutuklanmasına karar verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Park’ın yaşadığı taciz sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tepkilere neden oldu.

Yer: İstanbul Kadıköy... Güney Koreli Fenomene Kadıköy'de Sözlü ve Fiziki Taciz! O Anları On Binlerce Kişi Canlı İzledi, Yayıncı Ağlayarak KaçtıYer: İstanbul Kadıköy... Güney Koreli Fenomene Kadıköy'de Sözlü ve Fiziki Taciz! O Anları On Binlerce Kişi Canlı İzledi, Yayıncı Ağlayarak KaçtıGüncel

Kaynak: DHA

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