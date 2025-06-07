Yunanistan'ı Vurdu, Edirne ve Çanakkale'yi Salladı! 5.2'lik Deprem Sonrası İlk Yorum Ahmet Ercan'dan... Türkiye'yi Etkiler mi?

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AFAD, Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 15.46'da gerçekleşirken derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.4 olarak ölçtü.

Depremin merkez üssünün Çanakkale Gökçeada'ya mesafesi 130 kilometre olarak belirlendi. Deprem Çanakkale'nin yanı sıra Edirne'den de hissedildi.

AHMET ERCAN'DAN İLK YORUM

Deprem hem Yunanistan'da hem de Türkiye'de hissedilen bölgelerde paniğe neden olurken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan deprem yorumu geldi. Depremin Kuzey Anadolu kırığının Ege Denizi batısındaki Selanik Akrotrios Yarımadası'nda gerçekleştiğini belirten Ercan, depremin Kuzey Marmara ile Ege kıyılarını etkilemeyeceğini söyledi. Ercan, "Sıkıntı yok. Bayramınız kutlu olsun" dedi.