Ege'de Şiddetli Deprem! AFAD ve Kandilli'den Peş Peşe Açıklamalar
AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde, Gökçeada açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'den Edirne'ye kadar birçok ilden hissedilen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 5.4 olarak açıkladı.
Ege Denizi’nde, Yunanistan’ın Ayion Oros açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 15.46’da, Çanakkale’nin Gökçeada açıklarında ve yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ
Deprem, başta İzmir, Aydın ve Çanakkale olmak üzere Ege Bölgesi ile Marmara’da, Edirne’ye kadar uzanan geniş bir alanda hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntıyla ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı bildirildi.
KANDİLLİ: 5.4
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise, depremin 15.46’da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 12.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 7, 2025
YUNANISTAN https://t.co/gA9obBsljf
07.06.2025, 15:46:18 TSİ
Büyüklük: 5.4
Derinlik: 12.2 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi