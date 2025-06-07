Ege'de Şiddetli Deprem! AFAD ve Kandilli'den Peş Peşe Açıklamalar

AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde, Gökçeada açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'den Edirne'ye kadar birçok ilden hissedilen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 5.4 olarak açıkladı.

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Ege'de Şiddetli Deprem! AFAD ve Kandilli'den Peş Peşe Açıklamalar
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Ege Denizi’nde, Yunanistan’ın Ayion Oros açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 15.46’da, Çanakkale’nin Gökçeada açıklarında ve yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem, başta İzmir, Aydın ve Çanakkale olmak üzere Ege Bölgesi ile Marmara’da, Edirne’ye kadar uzanan geniş bir alanda hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntıyla ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı bildirildi.

Ege'de Şiddetli Deprem! AFAD ve Kandilli'den Peş Peşe Açıklamalar - Resim : 1

KANDİLLİ: 5.4

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise, depremin 15.46’da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 12.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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