94 Kişilik Ekip Her Yerde Onu Arıyor! Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Arife günü okula gitmek için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Burak Koçak'ı arama çalışmaları ikinci gününde de sürüyor. Burak, 94 kişilik ekiple her yerde aranıyor.

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94 Kişilik Ekip Her Yerde Onu Arıyor! Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Bursa’nın Orhaneli ilçesinde arife günü okula gitmek için evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Burak Koçak’ı arama çalışmaları sürüyor. Burak’ı arama çalışmaları için kentte adeta seferberlik ilan edilirken, çalışmalar 2’nci günde de sürdü.

94 Kişilik Ekip Her Yerde Onu Arıyor! Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1

Burak’ın kaybolmadan bir gün önce bayram tıraşı olmak mahalle berberine gittiği öğrenildi. yaptırdığı saç modelini beğenmeyen annesi Hanife Koçak (50) ve amcasının, 'Oğlum neden düzgün tıraş olmadın?' diyerek tepki gösterdiği, ardından evdeki tıraş makinesiyle Burak’ın saçlarını tamamen kestikleri öğrenildi.

Burak’ın kaybolduğu sabah sırt çantasıyla yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mahallenin çıkışındaki Altıntaş İlkokulu’nun bahçesindeki barakada, Koçak'a ait okul çantasını bulan aile, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Dün 50 kişiden oluşan profesyonel ekiple yapılan çalışmalarda Koçak’a ulaşılamadı.

Arama çalışmalarının ikinci günde ekipteki kişi sayısında artışa gidildi. Burak Koçak, ormanda ve dağlık alanda, AFAD, JAK, Jandarma Asayiş, MAG-AME, UMKE, İNDAK, ANDA, KUMDAK ve MAGDER’den oluşan toplam 94 personel, 4 dron, 4 arama köpeği ve 16 araçla aranıyor.

Kaynak: DHA

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