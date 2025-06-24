Android 16 Güncellemesi Hangi Telefonlara Gelecek? Liste Açıklandı

POCO MODELLERİ

Poco F7, F6, X7, X6, M7, M6, C75, C71 gibi modeller

ONEPLUS MODELLERİ

OnePlus 13, 12, 11 serileri

Nord 4, 3, CE 4 modelleri

OnePlus Open

OnePlus Pad serisi

OPPO MODELLERİ

Oppo Find N5, N3, N2 serileri

Oppo Find X8, X7, X6 serileri

Oppo Reno 14, 13, 12, 11 serileri

Oppo A ve F serileri

Oppo K13, K12 serileri

Oppo Pad 3, 4 ve SE

VIVO MODELLERİ

Vivo X200, X100, X90 serileri

Vivo V50, V40, V30 serileri

Vivo T ve Y serileri

Vivo Pad 3 ve 5 serileri

Güncelleme tarihleri markalara göre farklılık gösterecek olsa da, Android 16 ile birlikte kullanıcı deneyiminin ciddi ölçüde iyileştirilmesi hedefleniyor. Yeni sürümün dağıtımı yıl sonuna kadar kademeli olarak tamamlanacak.