Android 16 Güncellemesi Hangi Telefonlara Gelecek? Liste Açıklandı
Android işletim sisteminin yeni sürümü olan Android 16 için geri sayım başladı. Google tarafından geliştirilen ve ilk olarak Pixel modellerine ulaşan bu güncellemenin, önümüzdeki haftalarda Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo ve diğer markaların birçok cihazına da gelmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Google’ın Android 16 sürümü, sistem genelinde performans ve güvenlik iyileştirmelerinin yanı sıra Material 3 Expressive tasarım dili, yenilenmiş kullanıcı arayüzü, akıcı animasyonlar ve gelişmiş hareket fiziği gibi önemli yenilikler sunuyor.
RESMİ TAKVİM AÇIKLANMADI
Android 16 güncellemesini alacak modeller henüz markaların resmi takvimleriyle doğrulanmasa da, üreticilerin yazılım güncelleme politikalarına göre oluşturulan liste, kullanıcıların beklentisini şekillendiriyor. İşte Android 16'yı alacak telefon markaları ve modeller:
GOOGLE PIXEL MODELLERİ
Pixel 6, 6 Pro, 6a
Pixel 7, 7 Pro, 7a
Pixel 8, 8 Pro, 8a
Pixel 9 serisi (Pro, Pro XL, Pro Fold, 9a)
Pixel Fold
Pixel Tablet
SAMSUNG MODELLERİ
Galaxy S25, S24, S23, S22 serileri
Galaxy S21 FE
Galaxy Z Fold 4, 5, 6 ve Flip modelleri
Galaxy Tab S10, S9, S8 serileri
Galaxy Tab A9, A6, S6 Lite (2024)
Galaxy Tab Active 5
Galaxy A serisi: A73'ten A06'ya kadar birçok model
Galaxy M ve F serileri: M56’dan M05’e, F56’dan F05’e kadar geniş cihaz listesi
Galaxy C55
Galaxy XCover 7
XIAOMI VE REDMI MODELLERİ
Xiaomi 15, 14, 13 serileri
Xiaomi Civi modelleri
Xiaomi Pad 6 ve 7 serileri
Redmi Note 14, 13 serileri
Redmi K80, K70, K60 serileri
Redmi 14, 13, A4 serileri
Redmi Pad modelleri
POCO MODELLERİ
Poco F7, F6, X7, X6, M7, M6, C75, C71 gibi modeller
ONEPLUS MODELLERİ
OnePlus 13, 12, 11 serileri
Nord 4, 3, CE 4 modelleri
OnePlus Open
OnePlus Pad serisi
OPPO MODELLERİ
Oppo Find N5, N3, N2 serileri
Oppo Find X8, X7, X6 serileri
Oppo Reno 14, 13, 12, 11 serileri
Oppo A ve F serileri
Oppo K13, K12 serileri
Oppo Pad 3, 4 ve SE
VIVO MODELLERİ
Vivo X200, X100, X90 serileri
Vivo V50, V40, V30 serileri
Vivo T ve Y serileri
Vivo Pad 3 ve 5 serileri
Güncelleme tarihleri markalara göre farklılık gösterecek olsa da, Android 16 ile birlikte kullanıcı deneyiminin ciddi ölçüde iyileştirilmesi hedefleniyor. Yeni sürümün dağıtımı yıl sonuna kadar kademeli olarak tamamlanacak.