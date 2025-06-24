Dünyaca Ünlü Gişe Rekortmeni Şirket İflas Etti! 30 Milyon Euroluk Ciro Buhar Oldu
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin başkenti Düsseldorf’taki uluslararası havalimanı, önemli bir krizle karşı karşıya. Havalimanında uzun süredir yer hizmetleri sunan Aviapartner Düsseldorf GmbH & Co. KG, iflas sürecine girdi. Şirketin yaptığı başvuru, Almanya'da uygulanan "öz yönetim altında iflas" modeli kapsamında değerlendirilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Yaklaşık 340 kişilik bir personel kadrosuna sahip olan şirket, uçakların iniş ve kalkış işlemleri, bagaj taşıma, biniş kartı kontrolü gibi yolcu deneyimini doğrudan etkileyen operasyonları üstleniyordu. Ancak, 2023 yılında Düsseldorf Havalimanı’nda geçerli olan yer hizmetleri lisansını kaybetmesinin ardından, ana hizmet sağlayıcı olmaktan çıkarak sadece alt yüklenici olarak faaliyet göstermeye başlamıştı. Bu durum, firmanın mali yapısını ciddi şekilde sarstı.
30 MİLYON EUROLUK CİRO BUHAR OLDU
Geçmiş yıllarda yaklaşık 30 milyon Euro yıllık ciroya ulaşan Aviapartner Düsseldorf, Avrupa genelinde faaliyet gösteren Aviapartner Group bünyesinde yer alıyordu. Ancak lisansın kaybedilmesiyle birlikte gelir kaynaklarında ciddi daralma yaşandı ve bu sürecin sonunda şirket iflas koruması arayışına girdi.
YAZ SEZONU ÖNCESİ KRİTİK GELİŞME
Aviapartner’in iflas başvurusu, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yoğunluğun arttığı dönemde havalimanı operasyonlarının nasıl etkileneceği konusunda soru işaretleri yarattı. Uzmanlar, personel yapısındaki değişikliklerin ve olası hizmet aksamalarının yolcu memnuniyetine doğrudan yansıyabileceği uyarısında bulunuyor.
Sektör temsilcileri, Düsseldorf Havalimanı'nda yaşanabilecek potansiyel aksamaların önlenmesi için alternatif çözümler üzerinde çalışıldığını belirtirken, iflas sürecinin nasıl ilerleyeceği de önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.