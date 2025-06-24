Dünyaca Ünlü Gişe Rekortmeni Şirket İflas Etti! 30 Milyon Euroluk Ciro Buhar Oldu

Yaklaşık 340 kişilik bir personel kadrosuna sahip olan şirket, uçakların iniş ve kalkış işlemleri, bagaj taşıma, biniş kartı kontrolü gibi yolcu deneyimini doğrudan etkileyen operasyonları üstleniyordu. Ancak, 2023 yılında Düsseldorf Havalimanı’nda geçerli olan yer hizmetleri lisansını kaybetmesinin ardından, ana hizmet sağlayıcı olmaktan çıkarak sadece alt yüklenici olarak faaliyet göstermeye başlamıştı. Bu durum, firmanın mali yapısını ciddi şekilde sarstı.