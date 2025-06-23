Dünyanın En Güvenli Ülkeleri Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralaması Dikkat Çekti
Dünya genelinde güvenlik seviyelerini karşılaştıran 2025 Küresel Barış Endeksi açıklandı. 163 ülkeyi kapsayan listede Türkiye, güvenlik, toplumsal huzur ve istikrar kriterleri bakımından 146. sırada yer aldı. Listenin zirvesinde yıllardır olduğu gibi yine Avrupa ülkeleri yer alırken, son sıralarda ise çatışma bölgeleri öne çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Avustralya merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsü (Institute for Economics and Peace) tarafından yayımlanan endeksin ilk sıralarında alışıldığı üzere barışçıl ve istikrarlı ülkeler bulunuyor. İzlanda, listenin en üst sırasında yer alarak dünyanın en güvenli ülkesi unvanını bir kez daha korudu. Onu İrlanda ve Yeni Zelanda takip etti.
TÜRKİYE, SON SIRALARA YAKIN KONUMDA
Listede Türkiye’nin bulunduğu konum ise dikkat çekici. 146. sırada yer alan Türkiye, yalnızca 17 ülkenin önünde yer aldı. Türkiye’nin hemen önünde 145. sıradaki Filistin bulunurken, 147. sırada ise Irak yer aldı. Listenin son sıralarında savaş, iç çatışma ve siyasi istikrarsızlıkla gündeme gelen ülkeler yer alıyor.
Örneğin, listenin son 3 sırası şu şekilde şekillendi:
161- Sudan
162- Ukrayna
163- Rusya
TÜRKİYE’NİN SIRALAMASINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER
Türkiye’nin endekste bu kadar geride yer almasının ardında, çeşitli toplumsal ve siyasal dinamikler bulunuyor. Endeks, ülkeleri değerlendirirken şu başlıkları temel alıyor:
İç güvenlik ve suç oranları
Terör tehdidi ve iç çatışmalar
Siyasi istikrar düzeyi
Askeri harcamalar ve dış müdahale eğilimleri
Hukukun üstünlüğü ve adalet sisteminin işleyişi
Bu kriterlere göre yapılan değerlendirmede Türkiye’nin; sınır ötesi askeri operasyonlar, terör olayları, politik kutuplaşma, ifade özgürlüğü sorunları ve iç güvenlik endişeleri nedeniyle düşük puan aldığı belirtiliyor.
BÖLGESEL SIRALAMADA DA ALT SIRALARDA
Türkiye, Avrupa kıtası içinde de güvenlik açısından en alt sıralarda yer aldı. Özellikle AB ülkelerinin çok büyük bir bölümünün ilk 50 içinde bulunması, Türkiye ile Avrupa ortalaması arasındaki farkı gözler önüne seriyor. Bölgesel olarak değerlendirildiğinde, Türkiye'nin sadece savaş ve çatışma içinde bulunan ülkelerden daha iyi bir konumda olduğu görülüyor.
UZMANLAR UYARIYOR İSTİKRAR VE GÜVEN ORTAMI GÜÇLENDİRİLMELİ
Güvenlik endeksine ilişkin değerlendirme yapan uzmanlar, Türkiye’de hem iç güvenlik ortamının hem de toplumsal uyumun güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, ekonomik istikrar, yargı bağımsızlığı, temel hak ve özgürlüklerin korunması gibi alanlarda yapılacak yapısal reformların, Türkiye’nin küresel güvenlik sıralamasında yukarı tırmanmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.
SONUÇLAR NE ANLATIYOR?
Küresel Barış Endeksi, sadece askeri ya da fiziksel güvenliği değil, ülkelerdeki bireylerin günlük yaşamlarındaki güven duygusunu da yansıtıyor. Türkiye’nin bu sıralamadaki yeri, toplumun geniş kesimlerinde hissedilen güvenlik algısı, toplumsal kutuplaşma ve ifade özgürlüğü alanındaki kısıtlamaların da bir yansıması olarak yorumlanıyor.
Küresel Barış Endeksi (Global Peace Index) sıralaması tam listesi şöyle:
1. İzlanda
2. İrlanda
3. Yeni Zelanda
4. Avusturya
5. İsviçre
6. Singapur
7. Portekiz
8. Danimarka
9. Slovenya
10. Finlandiya
11. Çekya
12. Japonya
13. Malezya
14. Kanada
15. Hollanda
16. Belçika
17. Macaristan
18. Avustralya
19. Hırvatistan
20. Almanya
21. Butan
22. Litvanya
23. Letonya
24. Estonya
25. İspanya
26. Mauritius
27. Katar
28. Slovakya
29. Bulgaristan
30. Birleşik Krallık
31. Kuveyt
32. Norveç
33. İtalya
34. Karadağ
35. İsveç
36. Polonya
37. Moğolistan
38. Romanya
39. Vietnam
40. Tayvan
41. Güney Kore
42. Umman
43. Botsvana
44. Doğu Timor
45. Yunanistan
46. Arjantin
47. Laos
48. Uruguay
49. Endonezya
50. Namibya
51. Kuzey Makedonya
52. Arnavutluk
53. Birleşik Arap Emirlikleri
54. Kosta Rika
55. Gambiya
56. Kazakistan
57. Sierra Leone
58. Ermenistan
59. Bosna-Hersek
60. Madagaskar
61. Gana
62. Şili
63. Kosova
64. Sırbistan
65. Zambiya
66. Moldova
67. Özbekistan
68. Kıbrıs
69. Senegal
70. Liberya
71. Malawi
72. Ürdün
73. Tanzanya
74. Fransa
75. Paraguay
76. Angola
77. Nepal
78. Kırgızistan
79. Dominik Cumhuriyeti
80. Tacikistan
81. Tunus
82. Ekvator Ginesi
83. Bolivya
84. Panama
85. Fas
86. Tayland
87. Kamboçya
88. Türkmenistan
89. Trinidad ve Tobago
90. Suudi Arabistan
91. Ruanda
92. Cezayir
93. Jamaika
94. Fildişi Sahili
95. Azerbaycan
96. Peru
97. Sri Lanka
98. Çin
99. Esvatini
100. Bahreyn
101. Gine-Bissau
102. Küba
103. Kongo Cumhuriyeti
104. El Salvador
105. Filipinler
106. Guyana
107. Mısır
108. Guatemala
109. Gürcistan
110. Moritanya
111. Nikaragua
112. Benin
113. Uganda
114. Zimbabve
115. Hindistan
116. Papua Yeni Gine
117. Gabon
118. Gine
119. Beyaz Rusya
120. Lesoto
121. Mozambik
122. Cibuti
123. Bangladeş
124. Honduras
125. Güney Afrika
126. Togo
127. Kenya
128. Amerika Birleşik Devletleri
129. Ekvador
130. Brezilya
131. Libya
132. Eritre
133. Burundi
134. Çad
135. Meksika
136. Lübnan
137. Kamerun
138. Etiyopya
139. Venezuela
140. Kolombiya
141. Haiti
142. İran
143. Nijer
144. Pakistan
145. Filistin
146. Türkiye
147. Irak
148. Nijerya
149. Kuzey Kore
150. Orta Afrika Cumhuriyeti
151. Somali
152. Burkina Faso
153. Myanmar
154. Mali
155. İsrail
156. Güney Sudan
157. Suriye
158. Afganistan
159. Yemen
160. Kongo Demokratik Cumhuriyeti
161. Sudan
162. Ukrayna
163. Rusya