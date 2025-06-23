Dünyanın En Güvenli Ülkeleri Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralaması Dikkat Çekti

Avustralya merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsü (Institute for Economics and Peace) tarafından yayımlanan endeksin ilk sıralarında alışıldığı üzere barışçıl ve istikrarlı ülkeler bulunuyor. İzlanda, listenin en üst sırasında yer alarak dünyanın en güvenli ülkesi unvanını bir kez daha korudu. Onu İrlanda ve Yeni Zelanda takip etti.

TÜRKİYE, SON SIRALARA YAKIN KONUMDA

Listede Türkiye’nin bulunduğu konum ise dikkat çekici. 146. sırada yer alan Türkiye, yalnızca 17 ülkenin önünde yer aldı. Türkiye’nin hemen önünde 145. sıradaki Filistin bulunurken, 147. sırada ise Irak yer aldı. Listenin son sıralarında savaş, iç çatışma ve siyasi istikrarsızlıkla gündeme gelen ülkeler yer alıyor.