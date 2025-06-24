Bankaya Bu Parayı Bırakan Aylık 59 Bin Lirayı Cebine Koyuyor

Bankaların vadeli mevduat hesaplarına sunduğu faiz oranları, 24 Haziran 2025 itibarıyla yatırımcıların gündeminde ilk sıraya yerleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini sabit tutma kararı sonrası gözler bankaların sunduğu getirilerde toplandı. Özellikle yüksek tutarlı mevduatlarda kazançlar dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Mevduat faizi Mevduat Hesabı
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Bankaya Bu Parayı Bırakan Aylık 59 Bin Lirayı Cebine Koyuyor - Resim: 1

1 milyon 500 bin TL’lik birikimi 32 gün vadeli mevduat hesabına yatıranlar için bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazançlar güncellendi. Bazı bankalarda faiz oranları yüzde 53’e ulaşırken, aylık kazanç 59 bin TL'yi aştı.

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Bankaya Bu Parayı Bırakan Aylık 59 Bin Lirayı Cebine Koyuyor - Resim: 2

1.5 MİLYON LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ

Türkiye Finans Katılım Bankası
Kâr Payı: %53
Vade Sonu Tutar: 1.559.244 TL
Net Kazanç: 59.244 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %53
Vade Sonu Tutar: 1.559.244 TL
Net Kazanç: 59.244 TL

FİBABANKA
Faiz Oranı: %52
Vade Sonu Tutar: 1.558.126 TL
Net Kazanç: 58.126 TL

ODEA Bank
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 1.557.008 TL
Net Kazanç: 57.008 TL

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Bankaya Bu Parayı Bırakan Aylık 59 Bin Lirayı Cebine Koyuyor - Resim: 3

ING Türkiye
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 1.557.008 TL
Net Kazanç: 57.008 TL

QNB Finansbank
Faiz Oranı: %50
Vade Sonu Tutar: 1.555.890 TL
Net Kazanç: 55.890 TL

TEB
Faiz Oranı: %50
Vade Sonu Tutar: 1.555.890 TL
Net Kazanç: 55.890 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 1.554.773 TL
Net Kazanç: 54.773 TL

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Bankaya Bu Parayı Bırakan Aylık 59 Bin Lirayı Cebine Koyuyor - Resim: 4

DenizBank
Faiz Oranı: %48,75
Vade Sonu Tutar: 1.554.493 TL
Net Kazanç: 54.493 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %48
Vade Sonu Tutar: 1.553.655 TL
Net Kazanç: 53.655 TL

Akbank
Faiz Oranı: %48
Vade Sonu Tutar: 1.553.655 TL
Net Kazanç: 53.655 TL

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Bankaya Bu Parayı Bırakan Aylık 59 Bin Lirayı Cebine Koyuyor - Resim: 5

Enpara (QNB Finansbank dijital)
Faiz Oranı: %46,5
Vade Sonu Tutar: 1.551.978 TL
Net Kazanç: 51.978 TL

ON Plus
Faiz Oranı: %44,5
Vade Sonu Tutar: 1.549.742 TL
Net Kazanç: 49.742 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Vade Sonu Tutar: 1.544.153 TL
Net Kazanç: 44.153 TL

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