Bankaya Bu Parayı Bırakan Aylık 59 Bin Lirayı Cebine Koyuyor

1 milyon 500 bin TL’lik birikimi 32 gün vadeli mevduat hesabına yatıranlar için bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazançlar güncellendi. Bazı bankalarda faiz oranları yüzde 53’e ulaşırken, aylık kazanç 59 bin TL'yi aştı.