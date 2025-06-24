Bankaya Bu Parayı Bırakan Aylık 59 Bin Lirayı Cebine Koyuyor
Bankaların vadeli mevduat hesaplarına sunduğu faiz oranları, 24 Haziran 2025 itibarıyla yatırımcıların gündeminde ilk sıraya yerleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini sabit tutma kararı sonrası gözler bankaların sunduğu getirilerde toplandı. Özellikle yüksek tutarlı mevduatlarda kazançlar dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
1 milyon 500 bin TL’lik birikimi 32 gün vadeli mevduat hesabına yatıranlar için bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazançlar güncellendi. Bazı bankalarda faiz oranları yüzde 53’e ulaşırken, aylık kazanç 59 bin TL'yi aştı.
1.5 MİLYON LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ
Türkiye Finans Katılım Bankası
Kâr Payı: %53
Vade Sonu Tutar: 1.559.244 TL
Net Kazanç: 59.244 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %53
Vade Sonu Tutar: 1.559.244 TL
Net Kazanç: 59.244 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: %52
Vade Sonu Tutar: 1.558.126 TL
Net Kazanç: 58.126 TL
ODEA Bank
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 1.557.008 TL
Net Kazanç: 57.008 TL
ING Türkiye
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 1.557.008 TL
Net Kazanç: 57.008 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %50
Vade Sonu Tutar: 1.555.890 TL
Net Kazanç: 55.890 TL
TEB
Faiz Oranı: %50
Vade Sonu Tutar: 1.555.890 TL
Net Kazanç: 55.890 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 1.554.773 TL
Net Kazanç: 54.773 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %48,75
Vade Sonu Tutar: 1.554.493 TL
Net Kazanç: 54.493 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %48
Vade Sonu Tutar: 1.553.655 TL
Net Kazanç: 53.655 TL
Akbank
Faiz Oranı: %48
Vade Sonu Tutar: 1.553.655 TL
Net Kazanç: 53.655 TL
Enpara (QNB Finansbank dijital)
Faiz Oranı: %46,5
Vade Sonu Tutar: 1.551.978 TL
Net Kazanç: 51.978 TL
ON Plus
Faiz Oranı: %44,5
Vade Sonu Tutar: 1.549.742 TL
Net Kazanç: 49.742 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Vade Sonu Tutar: 1.544.153 TL
Net Kazanç: 44.153 TL