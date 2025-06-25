Pendik'te Feci Kaza! Hepsi Birbirine Girdi: 1'i Çocuk 5 Yaralı

İstanbul Pendik’te 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralanırken, ekipler inceleme başlattı.

Pendik'te Feci Kaza! Hepsi Birbirine Girdi: 1'i Çocuk 5 Yaralı
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Kaza, saat 21.15 sıralarında Pendik D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 KYA 56 plakalı Nissan marka otomobil yol üzerinde makas atarak ilerlerken önce 34 ML 9160 plakalı Seat marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 ML 9160 plakalı araç, önünde seyreden 34 BLB 189 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

SÜRÜCÜ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Çarpışma sonucu önlerinde seyreden üç araç daha hasar gördü. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü ve çocuğu yaralandı. Diğer araçlarda bulunan 3 kişi daha kazadan yara alarak kurtuldu. Kaza esnasında D-100 Karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü. Öte yandan, bir aracın sahibi olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Pendik'te Feci Kaza! Hepsi Birbirine Girdi: 1'i Çocuk 5 Yaralı - Resim : 1

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazaya karışan bir sürücü ise, "Güm diye bir ses geldi. Madde kullanmış olabilirler bilmiyorum ama çünkü motosikletli arkadaşlar söylediler makas atıyorlarmış. En önde bendim en son darbeyi ben aldım. Allah'a şükürler olsun bir sıkıntımız yok" dedi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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