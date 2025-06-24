İstanbul Kartal'da Yangın Paniği
İstanbul Kartal'da terk edilmiş bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, alevler çevrede paniğe neden oldu.
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Yangın, saat 21.00 sıralarında Kartal'da Karlıktepe Mahallesi Elit Sokak'ta bulunan metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eskiden kolej olarak kullanılan terk edilmiş binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı.
CAN KAYBI VEYA YARALANMA YOK
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çalışmalar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın, binanın aşağısında bulunan ve dernek olarak kullanılan yerde büyük paniğe neden oldu. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA