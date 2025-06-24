İstanbul Kartal'da Yangın Paniği

İstanbul Kartal'da terk edilmiş bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, alevler çevrede paniğe neden oldu.

İstanbul Kartal'da Yangın Paniği
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kartal'da Karlıktepe Mahallesi Elit Sokak'ta bulunan metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eskiden kolej olarak kullanılan terk edilmiş binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı.

İstanbul Kartal'da Yangın Paniği - Resim : 1

CAN KAYBI VEYA YARALANMA YOK

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çalışmalar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın, binanın aşağısında bulunan ve dernek olarak kullanılan yerde büyük paniğe neden oldu. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kartal Yangın
TBMM'de Numan Kurtulmuş Başkanlığında 'Terörsüz Türkiye' İçin Kritik Zirve TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' İçin Kritik Zirve
1 Ay Boyunca Aç Karna Limonlu Su İçince Vücutta Neler Oluyor? Etkisine İnanamayacaksınız 1 Ay Boyunca Aç Karna Limonlu Su İçince Vücutta Neler Oluyor? Etkisine İnanamayacaksınız
Android 16 Güncellemesi Hangi Telefonlara Gelecek? Liste Açıklandı Android 16 Güncellemesi Hangi Telefonlara Gelecek? Liste Açıklandı
Bakan Uraloğlu’ndan ‘Hava Sahası’ Açıklaması: Kısıtlamalarda Son Durum Ne? Bakan Uraloğlu’ndan ‘Hava Sahası’ Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Pendik'te Feci Kaza! Hepsi Birbirine Girdi: 1'i Çocuk 5 Yaralı Pendik'te Feci Kaza! Hepsi Birbirine Girdi
Dünyaca Ünlü Gişe Rekortmeni Şirket İflas Etti! 30 Milyon Euroluk Ciro Buhar Oldu Dünyaca Ünlü Gişe Rekortmeni Şirket İflas Etti! 30 Milyon Euroluk Ciro Buhar Oldu
Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Bir Masraf Daha Çıktı! Şikayet Yağmuruna Tutuldu Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Bir Masraf Daha Çıktı
İsrail-İran Savaşında Ateşkes: Her İki Taraf da Zafer İlan Etti İsrail-İran Savaşında Ateşkes: Her İki Taraf da Zafer İlan Etti
Bankaya Bu Parayı Bırakan Aylık 59 Bin Lirayı Cebine Koyuyor Bankaya Bu Parayı Bırakan Aylık 59 Bin Lirayı Cebine Koyuyor