TBMM'de Numan Kurtulmuş Başkanlığında 'Terörsüz Türkiye' İçin Kritik Zirve

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’teki partilerin grup başkanları ve başkanvekilleriyle bir araya geldi. Görüşmede Genel Kurul çalışmalarının daha etkin yürütülmesi ve yapıcı bir dil kullanılması konuları ele alındı. Ayrıca “Terörsüz Türkiye” komisyonunun kurulmasıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

TBMM'de Numan Kurtulmuş Başkanlığında 'Terörsüz Türkiye' İçin Kritik Zirve
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan partilerin grup başkanları ve grup başkanvekillerini kabul etti.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, TBMM Genel Kurulu çalışmalarının daha verimli yürütülmesi ve yasama faaliyetlerinde yapıcı bir üslubun benimsenmesine ilişkin konular ele alındı. Ayrıca "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında Meclis'te kurulması planlanan komisyona ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

GÖRÜŞMEYE KİMLER KATILDI?

Görüşmeye, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Abdulhamit Gül, Leyla Şahin Usta, Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay, Filiz Kılıç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ ve Mehmet Emin Ekmen katıldı.

Kaynak: İHA

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