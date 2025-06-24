Eski Muhtar Alevlerin İçinde Yanarak Can Verdi! O Detay Herkesi Kahretti

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Mardin'in Derik ilçesine bağlı Megeli Mahallesi’nde, sabat saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki katlı evin giriş katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi sardı.

Yangın sırasında evde yalnız yaşayan ve yatalak olduğu öğrenilen 80 yaşındaki Çelik, dumandan ve yanıklardan etkilendi. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ESKİ MUHTAR HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı incelemede, eski muhtar Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, ardından soğutma çalışması yaptı.

Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA