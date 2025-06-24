Eski Muhtar Alevlerin İçinde Yanarak Can Verdi! O Detay Herkesi Kahretti

Mardin'de 80 yaşındaki eski muhtar feci yangında can verdi. Sabah saatlerinde bir evde çıkan yangında eski muhtar Adil Çelik, dumandan ve yanıklardan etkilenerek hayatını kaybetti. Çelik'in evde yalnız yaşadığı ve yatalak olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
Eski Muhtar Alevlerin İçinde Yanarak Can Verdi! O Detay Herkesi Kahretti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Megeli Mahallesi’nde, sabat saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki katlı evin giriş katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi sardı.

Yangın sırasında evde yalnız yaşayan ve yatalak olduğu öğrenilen 80 yaşındaki Çelik, dumandan ve yanıklardan etkilendi. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ESKİ MUHTAR HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı incelemede, eski muhtar Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, ardından soğutma çalışması yaptı.

Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Mardin
Son Güncelleme:
Harvard'lı Hoca Tek Tek Puanladı: Bu 10 Yiyecek Bağırsakları Zırh Gibi Koruyor! Vücuda Reset Atıyor Harvard'lı Hoca Tek Tek Puanladı: Bu 10 Yiyecek Bağırsakları Zırh Gibi Koruyor! Vücuda Reset Atıyor
Belediye Binasında Dehşet! Zabıta İntihar Etti, Belediye Başkanı Vuruldu Belediye Binasında Dehşet! Zabıta İntihar Etti, Belediye Başkanı Vuruldu
Kene Tehlikesi Artıyor! Kene Isırığında Ne Yapmalı, Nelere Dikkat Etmeli? Kene Tehlikesi Artıyor! Kene Isırığında Ne Yapmalı, Nelere Dikkat Etmeli?
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi İçin Hollanda'da Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi İçin Hollanda'da
ÇOK OKUNANLAR
Dünyaca Ünlü Gişe Rekortmeni Şirket İflas Etti! 30 Milyon Euroluk Ciro Buhar Oldu Dünyaca Ünlü Gişe Rekortmeni Şirket İflas Etti! 30 Milyon Euroluk Ciro Buhar Oldu
Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Bir Masraf Daha Çıktı! Şikayet Yağmuruna Tutuldu Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Bir Masraf Daha Çıktı
Büyük Küçük Yatırım Yapan Herkes Dikkat! İslam Memiş Uyardı: Tek Kazandıran Yatırım Budur Büyük Küçük Yatırım Yapan Herkes Dikkat! İslam Memiş Uyardı: Tek Kazandıran Yatırım Budur
Dünyanın En Tehlikeli Tatil Yerleri Belli Oldu: Türkiye'den 2 Şehir Listeye Girdi Dünyanın En Tehlikeli Tatil Yerleri Belli Oldu: Türkiye'den 2 Şehir Listeye Girdi
Belediye Başkanı Yeni Haritayı Açıkladı: Komşu İlçelere Göz Dikti, Büyükşehir Hayali Kriz Yarattı Belediye Başkanı Yeni Haritayı Açıkladı: Komşu İlçelere Göz Dikti, Büyükşehir Hayali Kriz Yarattı