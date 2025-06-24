Belediye Binasında Dehşet! Zabıta İntihar Etti, Belediye Başkanı Vuruldu

AKP'li Darıca Belediyesi'nde dehşet dolu anlar yaşandı. Bir zabıta personeli, tabanca ile başına ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunun koluna isabet etmesi üzerine Başkan Muzaffer Bıyık yaralandı. Zabıta personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Belediye Binasında Dehşet! Zabıta İntihar Etti, Belediye Başkanı Vuruldu
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Olay AKP'li Darıca Belediyesi'nde yaşandı. Başkan Muzaffer Bıyık ile konuşmak için belediye binasına gelen bir zabıta personeli, yanında bulunan tabancayı kafasına dayayarak ateş etti.

BELEDİYE BAŞKANI YARALANDI

Tabancadan çıkan kurşun, Başkan Muzaffer Bıyık'ın koluna da isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan zabıta memuru ve Muzaffer Bıyık, ilk müdahelelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ZABITA HAYATINI KAYBETTİ

Zabıta personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BELEDİYE BAŞKANI'NIN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Belediye tarafından yapılan açıklamada, Başkan Bıyık'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde, belediyemizde görevli bir personelimizin yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunması sonucu, olay yerinde bulunan Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık seken bir kurşunla yaralanmıştır. Başkanımız derhal Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan kontroller sonucu sağlık durumunun iyi olduğu ve olaydan sadece ufak bir sıyrıkla etkilendiği tespit edilmiştir. Başkanımızın genel durumu iyi olup, tedbir amaçlı müşahede altındadır. Yaşanan bu üzücü olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, konu emniyet ve yargı makamlarının takibindedir. Sürece dair gelişmeler oldukça kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır" denildi.

Kaynak: İHA

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