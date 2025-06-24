Antalya'da Ruhsatsız 5 Yıldızlı Otel 112’nci Kez Mühürlendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Alanya ilçesinde Payallar Mahallesi’nde bulunan 5 yıldızlı tesisin mühür bozduğu gerekçesiyle yeniden işlem yapıldı. Zabıta ekipleri tarafından düzenlenen tutanak sonrası mühürleme işlemi bir kez daha uygulandı.

'KABUL EDİLEMEZ'

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Defalarca mühürlenmesine rağmen yasa dışı şekilde çalışmaya devam etmesi kabul edilemez. Bu tür ısrarlı ve kasıtlı ihlallere karşı tüm yasal imkanlarımızı kullanıyoruz. Alanya’da kuralsızlığa ve hem halkımızın hem de misafirlerimizin huzurunu bozmaya yönelik uygulamalara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Zabıta ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE 111 KEZ MÜHÜRLENDİ

Öte yandan aynı otelde 13 Haziran sabahı yangın çıktığı, içerideki az sayıdaki turistin tahliye edildiği ve yangının kısa sürede söndürüldüğü öğrenildi. Otelin, daha önce 111 kez mühürlendiği ve birçok kez mühür bozma nedeniyle adli işlem gördüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA