Gençlerbirliği'nin Topbaşı Yapacağı Tarih Belli Oldu

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak.

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Gençlerbirliği'nin Topbaşı Yapacağı Tarih Belli Oldu
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Süper Lig’in yeni ekibi Gençlerbirliği’nin hazırlıklarına başlayacağı tarih belli oldu.

Kırmızı-siyahlı ekip hazırlıklarına 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da tesislerinde başlayacak.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek takımımız, yeni sezon hazırlıkları için 1 Temmuz Salı günü Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'mizde toplanarak antrenmanlara başlayacak” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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