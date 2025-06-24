Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük’te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3,28 gram sentetik kannabinoid bonzai hammaddesi ele geçirildi.

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Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu
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Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karabük Merkez’de yürütülen çalışma kapsamında, bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında adli arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 3,28 gram sentetik kannabinoid bonzai hammaddesi bulundu. Uyuşturucu maddeye el konulurken, şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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