İETT Otobüsü Alev Aldı! O Anlar Kamerada

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde seyir halinde olan İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın saat 16.00 sıralarında Habibler Yolu Arnavutköy istikametinde seyir halinde olan 34 TP 2125 plakalı İETT otobüsünün motor bölümünde çıktı.

Aracın arka kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü, otobüsü durdurarak yolcuları indirdi. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler gelmeden önce, çevredekiler yoldan geçen bir beton mikserindeki hortum ile yangına müdahale etmeye çalıştı.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otobüsün yandığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

Kaynak: DHA

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