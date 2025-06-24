Kars’ta Köylülerden 'Su' Eylemi! Traktörleriyle Yol Kapattılar

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Kars'ın Sarıkamış ilçesine 38 kilometre uzaklıktaki 400 hane, 558 nüfuslu ve 3 bine yakın hayvan varlığı bulunan Beşyol köyünde, içme suyu sıkıntısı yaşayan köylüler bir araya gelerek eylem yaptı.

Traktörleri ile saat 06.00 sıralarında grup köy yolunu kapatan köylüler şikayetlerini dile getirdi. Güvenlik önlemleri almak için jandarma ekipleri de olay yerine sevk edildi.

'ÇÖZÜM BULAMADIK'

Köy halkından Necati Yolcu, şunları söyledi: Üç köyün arasında bulunan köyümüzde su yok, tapulu arazimizde olan suyumuzu bize vermiyorlar. Hayvanlarımız ve vatandaşlarımız susuzluk çekiyor. Birçok hayvanımızı susuzluktan kesiyoruz. Yetkililerle görüştük bir çözüm bulamadık, Cumhurbaşkanımız sesimizi duysun, bize bir el atsın. Grup köy yolunu kapattık, devletimizi burada istiyoruz. Suyumuz verilmezse biz köyümüzden göçeceğiz.

Kaynak: DHA