Türkiye'de Kirası En Ucuz Şehir Belli Oldu: O İlde Kiralar 10 Bin TL'nin Altına Düştü
Türkiye genelinde konut kiraları hızla artarken, Haziran 2025 verileri şehirler arasındaki kira farklarını gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, Türkiye’nin en ucuz ve en pahalı illeri belirlendi. Ortalama kira bedelinin 10 bin TL’nin altında kaldığı sadece bir şehir bulunurken, bazı şehirlerde kira ortalamaları 30 bin TL’ye yaklaştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye genelinde konut kiraları, vatandaşın bütçesinde en fazla payı almaya devam ediyor. Haziran 2025 verileri, kira yükünün artışını net bir şekilde ortaya koyarken, en ucuz ve en pahalı şehirler yeniden gündeme geldi. Yılın ortasında açıklanan güncel verilere göre, ortalama kira bedelinin 10 bin TL’nin altında kaldığı sadece bir şehir bulunurken, bazı şehirlerde kira ortalamaları 30 bin TL’ye yaklaştı.
HANE GİDERLERİNDE İLK SIRADA KONUT VE KİRA VAR
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılına ait Hanehalkı Bütçe Araştırması’na göre, hanelerin yaptığı harcamalarda en yüksek payı yüzde 26 ile konut ve kira aldı. Ulaştırma yüzde 21,6 ile ikinci, gıda ise yüzde 18,1 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu veriler, barınma maliyetlerinin ne kadar belirleyici olduğunu gözler önüne serdi.
KİRASI EN UCUZ 15 ŞEHİR AÇIKLANDI
İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin Haziran 2025 verilerine göre, kira ortalamalarının en düşük olduğu 15 şehir şöyle sıralandı:
Kilis: 9.500 TL
Aksaray: 11.000 TL
Bayburt: 11.250 TL
Muş: 11.500 TL
Burdur / Yozgat: 12.000 TL
Düzce / Karabük: 12.500 TL
Mardin: 12.750 TL
Isparta / Kırıkkale / Karaman / Siirt / Kars: 13.000 TL
Kastamonu: 13.250 TL
Bu şehirlerin farklı bölgelerden olması, kira yükü altında ezilenler için alternatif yaşam alanları sunduğunu gösteriyor.
KİRA-ASGARİ ÜCRET ORANI DA DİKKAT ÇEKİYOR
Listede en ucuz şehir olan Kilis'te kira bedeli, 22.104 TL olan asgari ücretin yüzde 43’üne karşılık geliyor. Listenin sonunda yer alan Kastamonu’da ise bu oran yüzde 60’ı aşmış durumda. Bu da Türkiye’nin "en ucuz" şehirlerinde bile kiraların ciddi bir yük haline geldiğini ortaya koyuyor.
EN PAHALI ŞEHİRLER DEĞİŞMEDİ
Öte yandan, kiraların en yüksek olduğu şehirlerde tablo yine benzer. Haziran 2025 itibarıyla ortalama kira bedelleri şu şekilde:
İstanbul / Muğla: 30.000 TL
Ankara / İzmir: 25.000 TL
Kocaeli: 21.500 TL
Bu şehirlerde kira bedelleri, asgari ücretin neredeyse tamamına denk gelirken, kiracılar için barınmak başlı başına büyük bir maliyet haline gelmiş durumda.