Türkiye'de Kirası En Ucuz Şehir Belli Oldu: O İlde Kiralar 10 Bin TL'nin Altına Düştü

Türkiye genelinde konut kiraları, vatandaşın bütçesinde en fazla payı almaya devam ediyor. Haziran 2025 verileri, kira yükünün artışını net bir şekilde ortaya koyarken, en ucuz ve en pahalı şehirler yeniden gündeme geldi. Yılın ortasında açıklanan güncel verilere göre, ortalama kira bedelinin 10 bin TL’nin altında kaldığı sadece bir şehir bulunurken, bazı şehirlerde kira ortalamaları 30 bin TL’ye yaklaştı.