Ani Hava Değişimleri Migreni Tetikliyor: Uzmanlar 'Bu Önlemleri Alın' Diye Uyardı

Migren hastalarının büyük bir kısmı, hava değişimlerinden doğrudan etkileniyor. Özellikle ani basınç düşüşleri, sıcaklık farkları ve artan nem oranı, bu rahatsızlığı olan bireylerde şiddetli baş ağrılarına yol açabiliyor. Uzmanlar, doğanın bu ani değişimlerine karşı vücut direncinin artırılması gerektiği konusunda uyarıyor.

Ani Hava Değişimleri Migreni Tetikliyor: Uzmanlar 'Bu Önlemleri Alın' Diye Uyardı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nörolojik bir rahatsızlık olan migren, yalnızca bir baş ağrısı değil; günlük hayatı kesintiye uğratan, iş gücünü ve yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşüren bir sağlık problemidir. Araştırmalar, dünya genelinde milyonlarca insanın bu hastalıktan muzdarip olduğunu ve hava koşullarındaki dalgalanmaların migren ataklarını tetiklediğini gösteriyor.

ABD’nin Colorado eyaletinden bir nörolog, "Migreni olan bireylerin beyinleri çevresel değişimlere karşı çok daha hassas. Özellikle fırtına öncesi basınç düşüşleri, ağrıya neden olan sinirsel süreçleri erkenden başlatabiliyor" dedi.

HAVA DEĞİŞİMİ BEYNİ NASIL ETKİLİYOR?

Barometrik basınçtaki ani düşüşler, kafatası içi basınçla dış ortam basıncı arasında bir dengesizlik yaratabiliyor. Bu durum, ağrıya duyarlı sinir uçlarının uyarılmasına ve migren ataklarının tetiklenmesine neden oluyor. Ayrıca serotonin seviyelerindeki değişimler ve ışığa karşı gelişen hassasiyet de ağrının şiddetlenmesinde rol oynuyor.

Ani Hava Değişimleri Migreni Tetikliyor: Uzmanlar 'Bu Önlemleri Alın' Diye Uyardı - Resim : 1

MİGREN ATAKLARINDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

Migrenle başa çıkmak için hava koşullarını değiştirmek mümkün olmasa da, bazı basit önlemlerle vücut bu değişimlere hazırlanabilir. İşte uzmanların tavsiyeleri:

Migren günlüğü tutun: Hangi hava koşullarında atak yaşadığınızı kaydedin. Böylece tetikleyicileri tanımanız kolaylaşır.

Düzenli su tüketin ve uyku düzenine dikkat edin.

Güneşli havalarda gözlük takın, nemli ve sıcak günlerde açık havada uzun süre kalmaktan kaçının.

Stresi azaltmaya yardımcı olan meditasyon ve nefes egzersizleri uygulayın.

Gerekirse koruyucu tedaviler için hekiminize başvurun.

Ani ataklar yaşanabileceği için migren ilaçlarının her zaman el altında bulundurulması öneriliyor. Ayrıca bazı hastalar için, hava değişimi öncesinde ilaç kullanımı da koruyucu bir önlem olarak değerlendirilebiliyor.

MİGRENİ TEK BAŞINA HAVA TETİKLEMEZ

Uzmanlar, migrenin genellikle tek bir sebebe bağlı olarak ortaya çıkmadığını, çoğu zaman stres, hormonal dalgalanmalar, genetik yatkınlık ve uyku düzensizlikleri gibi diğer etkenlerle birlikte görüldüğünü vurguluyor.

Öte yandan, son yıllarda yapılan geniş çaplı araştırmalar da migrenle bağlantılı sağlık risklerini gözler önüne serdi. 54 binden fazla kişi üzerinde yapılan bir meta-analize göre, sağ ve sol koldaki tansiyon farkı, kalp krizi, felç ve erken ölüm riskini artırabiliyor. Bu bulgular, migrenin yalnızca baş ağrısından ibaret olmadığını ortaya koyuyor.

İslam Memiş: Büyük Zarar Edeceklerİslam Memiş: Büyük Zarar EdeceklerEkonomi

Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti: Yeni Rakamlar Belli OlduKredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti: Yeni Rakamlar Belli OlduEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
migren baş ağrısı
Ani Hava Değişimleri Migreni Tetikliyor: Uzmanlar 'Bu Önlemleri Alın' Diye Uyardı Ani Hava Değişimleri Migreni Tetikliyor: Uzmanlar 'Bu Önlemleri Alın' Diye Uyardı
Dayanılmaz Sıcaklarda Mışıl Mışıl Nasıl Uyunur? İşte O Yöntemler Dayanılmaz Sıcaklarda Mışıl Mışıl Nasıl Uyunur? İşte O Yöntemler
Tartışmaların Pollyanna'ları Bu Burçlardan Çıkıyor: Çözmedikleri Sorun Yok Tartışmaların Pollyanna'ları Bu Burçlardan Çıkıyor: Çözmedikleri Sorun Yok
Kaplumbağaların Uzun Yaşam Sırrı Ortaya Çıktı: Kansere Karşı Doğuştan Kalkan Kaplumbağaların Uzun Yaşam Sırrı Ortaya Çıktı: Kansere Karşı Doğuştan Kalkan
ÇOK OKUNANLAR
Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti: Yeni Rakamlar Belli Oldu Kredi Kartı Sahiplerine Soğuk Duş! Kredi Kartı Borcu ve Yapılandırmada Oranlar Tümden Değişti
Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek Trafikte Yeni Dönem Başladı: Artık Yolculara da Tek Tek Ceza Kesilecek
Ne Dolar Ne Mevduat Ne Borsa Ne Bitcoin! Hepsini Solladı, Zirveye Oturdu: Yatırımcısı Havalara Uçtu Ne Dolar, Ne Borsa, Ne Bitcoin! Zirveye Oturdu
Ankara'da Yangın Faciası! Biri Bebek 3 Kişi Hayatını Kaybetti Ankara'da Yangın Faciası
ABD'de 20 Milyon Yumurtada Kırmızı Kodlu Bakteri Alarmı: Tüm Marketlerden Toplatılıyor 20 Milyon Yumurtada Bakteri Alarmı! Hepsi Toplatılıyor