Ani Hava Değişimleri Migreni Tetikliyor: Uzmanlar 'Bu Önlemleri Alın' Diye Uyardı

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Nörolojik bir rahatsızlık olan migren, yalnızca bir baş ağrısı değil; günlük hayatı kesintiye uğratan, iş gücünü ve yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşüren bir sağlık problemidir. Araştırmalar, dünya genelinde milyonlarca insanın bu hastalıktan muzdarip olduğunu ve hava koşullarındaki dalgalanmaların migren ataklarını tetiklediğini gösteriyor.

ABD’nin Colorado eyaletinden bir nörolog, "Migreni olan bireylerin beyinleri çevresel değişimlere karşı çok daha hassas. Özellikle fırtına öncesi basınç düşüşleri, ağrıya neden olan sinirsel süreçleri erkenden başlatabiliyor" dedi.

HAVA DEĞİŞİMİ BEYNİ NASIL ETKİLİYOR?

Barometrik basınçtaki ani düşüşler, kafatası içi basınçla dış ortam basıncı arasında bir dengesizlik yaratabiliyor. Bu durum, ağrıya duyarlı sinir uçlarının uyarılmasına ve migren ataklarının tetiklenmesine neden oluyor. Ayrıca serotonin seviyelerindeki değişimler ve ışığa karşı gelişen hassasiyet de ağrının şiddetlenmesinde rol oynuyor.

MİGREN ATAKLARINDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

Migrenle başa çıkmak için hava koşullarını değiştirmek mümkün olmasa da, bazı basit önlemlerle vücut bu değişimlere hazırlanabilir. İşte uzmanların tavsiyeleri:

Migren günlüğü tutun: Hangi hava koşullarında atak yaşadığınızı kaydedin. Böylece tetikleyicileri tanımanız kolaylaşır.

Düzenli su tüketin ve uyku düzenine dikkat edin.

Güneşli havalarda gözlük takın, nemli ve sıcak günlerde açık havada uzun süre kalmaktan kaçının.

Stresi azaltmaya yardımcı olan meditasyon ve nefes egzersizleri uygulayın.

Gerekirse koruyucu tedaviler için hekiminize başvurun.

Ani ataklar yaşanabileceği için migren ilaçlarının her zaman el altında bulundurulması öneriliyor. Ayrıca bazı hastalar için, hava değişimi öncesinde ilaç kullanımı da koruyucu bir önlem olarak değerlendirilebiliyor.

MİGRENİ TEK BAŞINA HAVA TETİKLEMEZ

Uzmanlar, migrenin genellikle tek bir sebebe bağlı olarak ortaya çıkmadığını, çoğu zaman stres, hormonal dalgalanmalar, genetik yatkınlık ve uyku düzensizlikleri gibi diğer etkenlerle birlikte görüldüğünü vurguluyor.

Öte yandan, son yıllarda yapılan geniş çaplı araştırmalar da migrenle bağlantılı sağlık risklerini gözler önüne serdi. 54 binden fazla kişi üzerinde yapılan bir meta-analize göre, sağ ve sol koldaki tansiyon farkı, kalp krizi, felç ve erken ölüm riskini artırabiliyor. Bu bulgular, migrenin yalnızca baş ağrısından ibaret olmadığını ortaya koyuyor.

Kaynak: Haber Merkezi