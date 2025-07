Özgür Özel 'İlk Kez Açıklıyorum' Diyerek Duyurdu: Manavgat'ta Neler Oldu? 'Baklavacı, Belediye AK Parti'ye Geçsin Diye...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk'te gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Ana muhalefet lideri, Terörsüz Türkiye sürecine karşı parti olarak tutumları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konu hakkındaki söylemleri ve Manavgat Belediyesi'ne yönelik operasyonda ortaya çıkan baklava kutuları içindeki para görüntüleriyle ilgili konuştu. Özel, söz konusu görüntülerdeki kişi hakkında kritik bir bilgi paylaştı.

'ERDOĞAN YALNIZ HİSSEDİYOR'

Özgür Özel, Terörsüz Türki süreciyle alakalı "Cumhurbaşkanı diyor ki, 'Biz üçümüz varız. Biz, DEM ve MHP' diyor. Başkasına ihtiyacının olmadığını söylüyor. Erdoğan'ın oyu düşmüş yüzde 29'a. Kendini yalnızlaşmış hissediyor artık. Kalabalıklar, psikolojik üstünlük muhalefette. Eskiden beri böyleydi zaten, gider birilerini toplardı meydanlar dolu gözüksün diye" şeklinde konuştu.

'19 MART'TAN BERİ DARBE SÜRECİ YAŞIYORUZ'

CHP lideri, durumun acziyet gösterdiğini savunarak "Şimdi bakıyor İstanbul'da şu kadar bin insan gitmiş CHP mitingine, Konya'da onun toplayamadığı kadar kişi toplamışız. Bu yüzden kendi kitlesine anlatıyor ki, 'Biz böyle üçümüz beraberiz.' O günkü toplantısı da acziyet toplantısıdır. Demek istiyor ki, 'Biz çoğuz, beraber yürüyoruz.' Sonra da diyor ki 'Her fikre açığız.' Sen her fikre açık falan değilsin, olsan Cumhuriyetin partisini şeytanlaştırmaya çalışmazsın. Zaten her fikre açık olman için demokrat olman lazım Erdoğan demokrat mı? 19 Mart'tan beri biz bir darbe süreci yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'SÜRECE OLUMLU BAKMAK İSTERİZ'

Çözüm süreçlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan sebebiyle bir sonuca bağlanamadığını belirten "Önceki süreçte Bahçeli Erdoğan'a yükleniyor, o da Bahçeli'ye kan emici diyordu. Biz olumlu bakmak isteriz. Neden evlere şehit ateşi düşsün, neden gencecik çocuklar ölsün? Ben çok şehit cenazesi gördüm, o cenazeden 5 sene sonra kimse yok o insanların yanında" diye konuştu.

Sürece olumlu yaklaşmak istediklerini ifade ederek "Biz elbette üstümüze düşeni yaparız ama Ahmet Özer dahil 12 arkadaşımız kent uzlaşısı suçlamasıyla hapiste. Bu kişiler DEM Parti ile ittifak yapıp bir suç işlediler iddiasıyla tutuklandı. Erdoğan ne derse Allah kelamı gibi her türlü çelişkiye saçmalığa eyvallah diyorlar. Erdoğan muteber siyasetçi gibi davranıyorlar. Erdoğan belli bir yaşa gelmiş, akli dengesini kaybetmiş, rakiplerini hapse atacak kadar gözü dönmüş bir durumdadır" dedi.

'BİZİMLE MUHATAP OLURKEN HESAPLARINI YAPSINLAR'

Süreçle alakalı kurulacak komisyona dair de konuşan Özel, "Bu meselede herkes bizimle iletişime geçerken Türkiye'nin birinci partisiyle muhatap olduğunu bilerek hareket edecek. Hesaplarını kitaplarını ona göre yapacaklar" ifadelerine yer verdi.

'HER ŞEY KUMPASMIŞ'

Manavgat Belediyesi'ne yönelik operasyona da değinen Özgür Özel, "Manavgat'taki baklava kutusu olayında o şahıs bizim belediye meclis üyemizdi. Utanç içindeyiz bu yüzden, yokmuş gibi davranmanın anlamı yok. Onun adaylaşmasında süreci yöneten eski ve yeni Manavgat üyelerimizi askıya aldık. Rüşveti alan ve 2 kişiyi attık. Aldığı rüşvet kompozisyonmuş. Alkol kaçakçılığı yapıyormuş. Bunu eğitip donatmışlar ve baklava kutusunu beklemek üzere belediyeye yollamışlar. Bunu çalışmışlar, getirip koymuşlar. Aslında kumpasmış" diye konuştu.

'ÇOĞUNLUK AK PARTİ'YE GEÇSİN DİYE YAPMIŞ'

Bu kısmın atlanmaması gerektiğini söyleyen CHP lideri, "Ben adamın sahtekar, suçlu olduğunu kabul ediyorum ama devamında o kişi toplam 6 belediye meclis üyemizin adını verdi. Belediye AK Parti'ye geçsin diye 6'sının ismini veriyor. Baklavacı pazar gecesi, ertesi gün belediye CHP'den AK Parti'ye geçsin diye istifasını geri alıp CHP'nin sayısını AK Parti lehine değiştirmeye çalıştı. Bu kumpası görelim" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi