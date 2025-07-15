15 Temmuz’un Yıl Dönümünde FETÖ’ye İki Dev Operasyon: HAKMAR ve TATBAK'a Kayyım Atandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılında, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik iki dev operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 60 ilde düzenlenen operasyonlarda 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan MİT tarafından 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı, FETÖ'ye finans sağladığı belirlenen HAKMAR ve TATBAK'a ise kayyım atandı.

371 GÖZALTI KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, yurt dışı ve yurt içinde bulunan ve daha önceden kendileri veya 1. derece yakınları FETÖ üyesi olmak suçundan işlem görmüş olan şahıslara gıda satışı yapılmış gibi gösterilerek ‘finansman’ (TL, dolar veya altın) toplandığı, toplanan bu fonların gıda kolisi kisvesi altında, yine kendilerinin belirledikleri ve örgüt üyesi olan şahıslara gönderilerek maddi destek sağlandığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen toplam 371 şüphelinin yakalanmasına yönelik İzmir merkezli 60 ilde saat 05.00’te eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

MİT'TEN DEV OPERASYON

Bir dev operasyon da MİT tarafından gerçekleştirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına ilişkin İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı ortak operasyon düzenledi.

ŞAFAK OPERASYONU

Düzenlenen operasyonda örgütün finansörlüğünü yapan, İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi olan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D. ile örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren örgüt kuryesi C.G. ve maddi yardım alan 24 kişi olmak üzere toplam 26 kişi şafak operasyonuyla gözaltına alındı. C.G.'nin polis memurluğundan ihraç edildiği öğrenildi.

FETÖ'YE YARDIM TOPLAMIŞ

"Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun" diyen HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D.'nin evinde yapılan aramada örgüt ile bağlantılı materyaller ele geçirildi. Z.D.'nin FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubu'nun kullanıldığı belirlendi. Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Z.D.'nin, "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleri ile FETÖ'ye yardım topladığı ortaya çıktı. Ayrıca, Z.D.'nin özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve örgüte sempati beslemeye devam eden isimleri HAKMAR Marketler Zinciri bünyesinde çalıştırdığı tespit edildi.

26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul, Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ'yle bağlantılı 26 kişi gözaltına alındı. HAKMAR'ın İstanbul Sancaktepe'de bulunan genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu ve örgütsel toplantılar yapıldığı tespit edildi. FETÖ'cü Z.D.'nin örgütsel para transferinde kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı belirlendi.

Güvenlik güçlerinin uzun süredir takibinde olan ihraç polis memuru C.G.'nin de HAKMAR'da illegal olarak çalıştığı ve Z.D'nin talimatıyla il il gezerek örgüt mensuplarına para dağıttığı ortaya çıktı. C.G.'nin, FETÖ'nün mahrem yapılarında yer alan ihraç olmuş şahıslara ve onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği tespit edildi.

İKİ ŞİRKETE KAYYIM ATANDI

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesi ile düzenlenen operasyon sonucu HAKMAR Şirketler grubu bünyesindeki 3 şirket merkezine yönelik gerçekleştirilen aramalarda, FETÖ'yle bağlantılı ve finans ağını gösteren birçok materyal ele geçirildi. FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle HAKMAR ve TATBAK'a kayyım atandı.

Kaynak: İHA