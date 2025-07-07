FETÖ Firarisi Öğretmen Kırıkkale'de Yakalandı
Kırıkkale'de, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ihraç öğretmen, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince, savcılık koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden ceza alan M.K.'nin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi.
İhraç edilen öğretmenin kentte saklandığı adres tespit edildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemece tutuklanan M.K., cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA