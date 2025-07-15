Yurdun Dört Bir Yanında Sağanak Alarmı! Fırtına Kapıda

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; yurt genelinde parçalı bulutlu hava hakim olurken, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İç Anadolu’nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Osmaniye, Antalya’nın iç kesimleri, Hatay’ın kıyıları ve Gaziantep çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların, Artvin’in kuzey kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgarın ise Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun batı ve iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun batı ve iç kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Artvin’in kuzey kesimleri ile Rize çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara, Kuzey ve İç Ege ile İç Anadolu bölgelerinde kuzey yönlü kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına beklendiğinden, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekmektedir.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esiyor. İstanbul 32°C, Edirne 38°C, Balıkesir 34°C.

EGE: Parçalı az bulutlu. Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinde öğleden sonra sağanak geçişleri bekleniyor. İzmir 37°C, Manisa 39°C.

AKDENİZ: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. İç kesimler ile Hatay’ın batısında yerel yağış görülecek. Adana 35°C, Antalya 30°C.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu. Ankara, Çankırı, Eskişehir ve Konya dahil olmak üzere birçok ilde öğleden sonra yerel sağanak yağış bekleniyor. Ankara 36°C, Konya 36°C.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu. Bolu 31°C, Düzce 32°C.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz’de sağanak yağış bekleniyor. Rize ve Artvin’in kuzeyinde yağışlar kuvvetli olabilir. Trabzon 27°C, Samsun 31°C.

DOĞU ANADOLU: Öğleden sonra kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Erzurum 30°C, Van 28°C.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık. Gaziantep çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak geçişleri görülebilir. Diyarbakır 42°C, Gaziantep 39°C.

Kaynak: Haber Merkezi