Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Osmaniye'de Deprem

Kandilli Rasathanesi, Osmaniye'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Osmaniye'de Deprem
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Kandilli Rasathanesi, saat 23.32'de merkez üssü Osmaniye Yarpuz olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 2.4 kilometre olarak kaydedildii.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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