Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Osmaniye'de Deprem
Kandilli Rasathanesi, Osmaniye'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi, saat 23.32'de merkez üssü Osmaniye Yarpuz olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 2.4 kilometre olarak kaydedildii.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 14, 2025
YARPUZ-(OSMANIYE) https://t.co/nbhikKLUu4
14.07.2025, 23:32:17 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 2.4 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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