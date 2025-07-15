Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesinden Yürek Yakan Paylaşım! Oğlunun Saçlarını Saklamış: 'Koklamaya Doyamıyorum'

Kadıköy'de canice katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'den kahreden bir paylaşım geldi. Ölen oğlunun saçlarını saklayan acılı anne Minguzzi, "Ben bu saçları koklamaya doyamıyorum..." ifadelerini kullandı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesinden Yürek Yakan Paylaşım! Oğlunun Saçlarını Saklamış: 'Koklamaya Doyamıyorum'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadıköy’de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüne ilişkin olay günü sanıkların yanında olduğu belirlenen ve tutuklanan 2 şüpheli M.A.D. ve A.Ö. hakkında 'çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

İddianame, birleştirilme talebiyle ana davanın görüldüğü 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Öte yandan bilirkişi raporunda ise M.A.D'nin telefonunda yapılan incelemede, silinenler klasöründe olay sonrası şüphelilerin metroda gülerek poz verdiği fotoğraflar bulundu.

'BEN BU SAÇLARI KOKLAMAYA DOYAMIYORUM'

Bu gelişmelerin ardından Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'den yürek yakan bir paylaşım geldi. Anne Minguzzi, oğlunun sakladığı saçlarının fotoğrafını paylaştı. Acılı anne paylaşımına şu notu düştü:

"Ben bu saçları koklamaya doyamıyorum...
Nisa Suresi, 93. ayet: Kim bir mü'mini kasıtlı olarak (taammüden) öldürürse cezası, içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir."

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesinden Yürek Yakan Paylaşım! Oğlunun Saçlarını Saklamış: 'Koklamaya Doyamıyorum' - Resim : 1

Etiketler
Mattia Ahmet Minguzzi
Zehirli İnsanlara Karşı Uyanık Olun: Bugün Bu 3 Burç Özellikle Risk Altında Zehirli İnsanlara Karşı Uyanık Olun: Bugün Bu 3 Burç Özellikle Risk Altında
CHP'li İlçe Başkanı'nın Acı Günü: 13 Yaşındaki Oğlu Hayatını Kaybetti CHP'li Başkan'ın Acı Günü! Evlat Acısıyla Yıkıldı
Dayanılmaz Sıcaklarda Mışıl Mışıl Nasıl Uyunur? İşte O Yöntemler Dayanılmaz Sıcaklarda Mışıl Mışıl Nasıl Uyunur? İşte O Yöntemler
İzmir'de Korkutan Yangın! Alevler Geceyi Gündüze Çevirdi İzmir'de Korkutan Yangın! Alevler Geceyi Gündüze Çevirdi
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li İlçe Başkanı'nın Acı Günü: 13 Yaşındaki Oğlu Hayatını Kaybetti CHP'li Başkan'ın Acı Günü! Evlat Acısıyla Yıkıldı
İzmir'de Korkutan Yangın! Alevler Geceyi Gündüze Çevirdi İzmir'de Korkutan Yangın! Alevler Geceyi Gündüze Çevirdi
Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Osmaniye'de Deprem Kandilli Duyurdu; Osmaniye'de Deprem
Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesinden Yürek Yakan Paylaşım! Oğlunun Saçlarını Saklamış: 'Koklamaya Doyamıyorum' Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesinden Yürek Yakan Paylaşım: 'Ben Bu Saçları Koklamaya Doyamıyorum'
İzmir'de Özel Bakımevinde Yangın! Onlarca Engelli Vatandaş Tahliye Edildi Engelli Bakımevinde Yangın; Vatandaşlar Tahliye Edildi