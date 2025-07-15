Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesinden Yürek Yakan Paylaşım! Oğlunun Saçlarını Saklamış: 'Koklamaya Doyamıyorum'

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Kadıköy’de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüne ilişkin olay günü sanıkların yanında olduğu belirlenen ve tutuklanan 2 şüpheli M.A.D. ve A.Ö. hakkında 'çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

İddianame, birleştirilme talebiyle ana davanın görüldüğü 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Öte yandan bilirkişi raporunda ise M.A.D'nin telefonunda yapılan incelemede, silinenler klasöründe olay sonrası şüphelilerin metroda gülerek poz verdiği fotoğraflar bulundu.

'BEN BU SAÇLARI KOKLAMAYA DOYAMIYORUM'

Bu gelişmelerin ardından Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'den yürek yakan bir paylaşım geldi. Anne Minguzzi, oğlunun sakladığı saçlarının fotoğrafını paylaştı. Acılı anne paylaşımına şu notu düştü:

"Ben bu saçları koklamaya doyamıyorum...

Nisa Suresi, 93. ayet: Kim bir mü'mini kasıtlı olarak (taammüden) öldürürse cezası, içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir."